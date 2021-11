Railler aux éclatsLa veine satirique de la littérature française contemporaine

Saint-Amand Denis (Directeur), Vrydaghs David (Directeur)

Autour du rire et de l'irrévérence, deux discours antagonistes dominent notre époque : pour l'un, l'esprit de dérision a tout envahi, au point même de disqualifier le sérieux ; pour l'autre, à l'inverse, l'époque est devenue si « pudibonde » ou « politiquement correcte » qu'il est devenu impossible de rire de tout. Comment la littérature se comporte-t-elle au regard de ces discours ? Cette question est abordée ici sous l'angle de la théorie littéraire mais aussi au travers d'un ensemble d'études où le lecteur croisera notamment Éric Chevillard, Marie NDiaye, Pierre Jourde, Sophie Divry, Laurent Mauvignier, Camille Bordas, Antoine Volodine ou encore Christine Montalbetti.

Sommaire :

Satires de la société contemporaine

Autoscopie satirique du littéraire

Quand la satire dépasse la charge





Denis Saint-Amand est chercheur qualifié du FNRS à l'université de Namur et membre du Namur Institute of Language, Text and Transmediality (NaLTT).



David Vrydaghs est professeur de théorie de la littérature et de littératures française et belge contemporaines (e-e siècles) à l'université de Namur et membre du Namur Institute of Language, Text and Transmediality (NaLTT).