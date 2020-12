Demain, l'écologie !

Utopies & anticipations environnementales

Textes réunis par Philippe Ethuin

Préface de Natacha Vas Deyres

publie.net, collection "archéosf", 2020.

EAN13 : 9782371776050.

ISBN NUMÉRIQUE 978-2-37177-245-8

DATE DE PARUTION 02/12/2020

Au XIXe siècle, la Révolution industrielle a profondément modifié le rapport de l’être humain à la nature. Dès cette époque, l’imaginaire littéraire s’est penché sur la question écologique et les textes d’anticipation réunis dans cette anthologie (datant de 1810 à 1920 et pour la plupart réédités pour la première fois) envisagent les atteintes à la nature, la destruction de l’environnement, voire la fin du monde. Devant les développements de la science et de l’emprise de l’humanité sur la Terre, certains imaginent une planète où la nature a disparu, où l’eau de source est une denrée plus rare qu’un vin millésimé, où les derniers oiseaux se trouvent en haut d’un Himalaya pris d’assaut par les villes, où l’on vit dans les égouts parisiens, d’autres font part de leurs craintes face à l’épuisement des ressources naturelles, tous lancent des avertissements qu’il faudra bien se résoudre un jour à écouter.

« Alors commencera la redoutable période où l’excès de la production amènera l’excès de la consommation, l’excès de la chaleur, et la combustion spontanée de la Terre et de tous ses habitants.

Il n’est pas difficile de prévoir la série des phénomènes qui conduiront le globe, de degrés en degrés, à cette catastrophe finale. Quelque navrant que puisse être le tableau de ces phénomènes, je n’hésiterai pas à le tracer, parce que la prévision de ces faits, en éclairant les générations futures sur le danger des excès de la civilisation, leur servira peut-être à modérer l’abus de la vie et à reculer de quelques milliers d’années, ou tout au moins de quelques mois, la fatale échéance. Voici donc ce qui va se passer. » (1872)

Sommaire

Lettre XXV • Pierre-Marc-Gaston de Lévis / La vie moderne • Gustave Nadaud / La fin du monde • Mérinos / La dernière bécasse du bois de Darel • G. de Chasseloup / Le bacille-homme • Grosclaude / Un empoisonnement au XXIe siècle • Jean Rameau / Un épisode de l ’an 2000 • Anonyme / Un repas en l’an 1930 • Alfred Capus / L’ouverture de la chasse au XXIe siècle • Rodolphe Bringer / Pêle-Mêle Causette • Fred Isly / Le cauchemar • Edmond Rostand / La dernière chasse au tigre • Roger Oudot / Le paradoxe de la circulation • Lucien Cornet

Philippe Ethuin, membre de l'Association des Amis du Roman Populaire, enseignant à l'Université de Picardie Jules Verne.

Préface de Natacha Vas Deyres est enseignante en Lettres à l'Université Bordeaux Montaigne.