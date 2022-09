Une enquête érudite sur l'énigme de la grande œuvre testamentaire de Marcel Duchamp, installation conçue pendant vingt ans dans le plus grand secret avant d'être dévoilée au public un an après la mort de l'inventeur du ready-made, qui donne des clés d'interprétation inédites au regardeur, en examinant à la fois ce que vient clore et ce à quoi ouvre Étant donnés.

Quelle solution imaginaire jouer contre la Postérité, qui escamote les uns, fait renaître les autres, change d'avis ?

Avec Étant donnés 1° La chute d'eau 2° Le gaz d'éclairage qui fait irruption et énigme en 1969, Marcel Duchamp joue un coup post-mortem dans une partie engagée depuis le Nu descendant un escalier n° 2 et les readymades, dont Fontaine.

Que mettre en œuvre pour tenter dès 1943 de retenir Maria Martins, l'amante des tropiques, quand, déjà, il sait qu'échappera l'Amour ? Brouillages, brouilles et mises au point, passion, perte, peine et perroquets, s'agitent dans quelque allégorie réaliste pour dire les échecs, le désir de l'autre, la frustration, l'angoisse, la vie, la mort, son rapport à l'art et à la littérature.