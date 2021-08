L'équipe Fabula apprend avec tristesse la disparition de Dominique Boutet, survenue le 8 août dernier. Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité le 17 août à Mende.

Né en 1949, ancien élèvre de l'École normale supérieure, agrégé de lettres classiques, D. Boutet a soutenu en 1991 à l'Université Paris 3, une thèse de doctorat en littérature française Mythes et idéologies de la royauté dans la littérature française médiévale (1100-1250) : Charlemagne et Arthur, sous la direction de Jean Dufournet. En 1992, il est nommé Maître de conférences à l'École normale supérieure, puis Professeur de littérature française du Moyen âge à l'Université de Paris-Sorbonne en 2003.

Au sein de Sorbonne Université, il était directeur de l'Unité de recherche "Étude et édition de textes médiévaux" et directeur de la collection Cultures et civilisations médiévales (Presses Sorbonne-Université).

L'ouvrage paru en 2019, L'épique au moyen-âge (Champion) rassemble vingt-cinq de ses articles portant sur la matière et les traditions de l’écriture épique du Moyen Âge français. Acta fabula en a donné un compte rendu, sous la signature de Gauthier Grüber: "Idéologie(s) de la chanson de geste".

Bibliographie

Histoire de la littérature française du Moyen Âge, Paris, 2003, Honoré Champion, Collection Unichamp-Essentiel, 208 p.5

Charlemagne et Arthur, ou le roi imaginaire, Paris, 1993, Honoré Champion, nouvelle collection du Moyen Age, 656 p.

Formes littéraires et conscience historique aux origines de la littérature française, 1100-1250, Paris 1999, 295 p.6

La littérature française du Moyen Âge, Paris, 1997, Presses Universitaires de France, Collection : Que sais-je ?, 128 p.

Poétiques médiévales de l’entre-deux, ou le désir d’ambiguïté, Paris, 2017, Honoré Champion, 486 p.

L'épique au Moyen Âge, Paris, 2019, Honoré champion, 438 p.

Les Fabliaux, Paris, 1985, Presses Universitaires de France, 128 p.

S. Douchet, Marie-Pascale Halary, S. Lefevre, P. Moran, J.R. Valette, De la pensée de l'histoire au jeu littéraire : études médiévales en l'honneur de Dominique Boutet, Paris, 2019, Honoré Champion éditeur, Nouvelle bibliothèque du Moyen âge, 922 p.