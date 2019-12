L'Université de Turin fait part avec une grande tristesse le décès de Sergio Zoppi, le vendredi 27 décembre 2019, à l’âge de 83 ans.

Professeur des Universités auprès de l’Université de Turin, spécialiste de littérature du XX siècle français et francophone, il a contribué à l’approfondissement des études sur les Avant-gardes littéraires et artistiques françaises et italiennes. Il laisse une oeuvre considérable, à la fois pour ses éditions et par ses ouvrages critiques, dont on retient Apollinaire teorico (1970) et Al festino di Esopo (1979) pour rappeler son intérêt jamais tari pour Guillaume Apollinaire et ses amis peintres et poètes, parmi lesquels André Salmon Max Jacob et les Italiens Ricciotto Canudo, Ardengo Soffici, Giovanni Papini...

Il a été l’un des pionniers à introduire en Italie les littératures francophones aussi bien dans son activité de critique que dans son engagement de traducteur (Gaston Miron, L’uomo rappezzato, 1981, Jacques Chevrier, L’albero della parola, 2003). Il a été le fondateur et le directeur de plusieurs collections de littératures francophones, anglophones et ibérophones. Parmi les fonctions institutionnelles qu’il a occupées, nous rappelons qu’il a été le représentant du “Consiglio Nazionale delle Ricerche” dans la Commission Italienne pour l’Unesco et Président du Comité pour les Instituts Culturels du Ministère pour les Biens Culturels en Italie. Pour son oeuvre de critique littéraire et d’animateur d’initiatives culturelles prestigieuses il a reçu plusieurs décorations françaises (Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur) et au Québec (Ordre des Francophones d’Amérique).

Franca Bruera, Professeur de Littérature française - Département de "Studi Umanistici" - Université de Turin