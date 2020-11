Les éditions Hermann font savoir avec tristesse le décès de Moustafa Safouan, né le 17 mai 1921 à Alexandrie, décédé le 7 novembre 2020 à Paris.

Polyglotte, diplômé de l’Université de Cambridge, traducteur de Freud, de Hegel, de La Boétie, de Lacan ou de Shakespeare en arabe, Safouan participa à la fondation de l’École freudienne à laquelle il resta liée jusqu’à sa dissolution. Observateur érudit et ouvert sur le monde contemporain, il n’hésita pas à questionner l’héritage lacanien à l’aune des évolutions sociétales – comme en attestent ses derniers ouvrages (Regard sur la civilisation œdipienne, Hermann 2015, ou La civilisation post-œdipienne, Hermann 2018) –, ou à prendre à bras le corps des problèmes de société (Pourquoi le monde arabe n'est pas libre : politique de l'écriture et terrorisme religieux, traduction française chez Denoël 2008) ou des problèmes scientifiques (Le Puits de la vérité : la psychanalyse et la science, Hermann, 2017).

Il est ainsi l’auteur d’une œuvre importante et fondamentale, en cours de réédition chez Hermann, dont les prochains volumes sont à paraître en mai 2021.