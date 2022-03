Adresse : 16 et 17 mars : Amphi Turing (U. Paris Cité, 8 place A. Nemours, Paris 13e) ; 18 mars : salle Athéna, Maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle (4 rue des Irlandais, Paris 5e)

Troisième colloque du programme Film and Literature International Colloquium Series,

organisé par le CERILAC, le LARCA (Paris Cité) et l'IRCAV (Sorbonne Nouvelle), du 16 au 18 mars 2022

Inauguré par un colloque « Penser la littérature et le cinéma à travers la culture visuelle / Thinking Film and Literature through Visual Culture » (Paris, avril 2018), suivi d’un colloque « Penser l’espace dans le cinéma et la littérature / Thinking Space in Cinema and Literature (New York, mars 2019), le programme franco-américain Film and Literature International Colloquium Series (Paris 3-NYU) se poursuit cette année avec le colloque :



Ce colloque est consacré aux manières dont le très petit et le très lointain voient aujourd’hui leurs frontières repoussées par des technologies toujours plus performantes (voir les sondes visuelles envoyées dans l’espace ou les façons dont la science scrute le monde infra-cellulaire) ou des effets d’immersion produits par les changements d’échelle à l’ère des économies environnementales. Puisqu’ « un cafard en gros plan paraît cent fois plus redoutable qu’une centaine d’éléphants pris en plan d’ensemble » (Eisenstein à propos du Sphynx de Poe), nous interrogerons les instruments et les figures qui, dans les textes et les images, mettent l’accent sur les mutations de la vision et remodèlent la façon dont, au plus près de nos corps et de nos habitus, la technologie produit à travers les oeuvres des formes d’« étrangeté à soi » qui revisitent la place de l’individu dans un monde soumis à de nouveaux régimes de perception et à la réorganisation de l’espace géographique, politique, social et culturel.



Le programme Film and Literature International Colloquium Series se donne pour objectif de relancer de façon pluridisciplinaire l'analyse des relations entre cinéma et littérature en partant de la culture et des expériences du monde qu'ils ont en partage. Ainsi, la culture visuelle, la conception de l'espace, la pensée de la distance apparaissent comme des médiations qui permettent de mieux comprendre la reprise de motifs et d'expériences d'un médium/média à l'autre. Les deux premiers colloques ont été publiés chez Peter Lang en décembre 2021.

