De la recherche académique à l’exposition littéraire (Programme CUSO, Fondation Jan Michalski)

Pour la plupart des doctorant.e.s, le format envisagé pour partager une recherche est le texte académique (de l'article à la thèse), parfois décliné sous une forme orale. L'enjeu de cette journée serait d'inviter les participant.e.s à considérer leur sujet de thèse à l'aune d'un autre format: celui d'une exposition muséale. Comment trouver des passerelles pour «traduire» une recherche académique en exposition? Quelles sont les implications d'une telle transposition, en termes de conception comme en termes de discours? Il s'agira, dans un premier temps, de réfléchir au type de démarche à adopter vis-à-vis de ses recherches et de définir l'angle le plus adapté pour les orienter vers un projet d'exposition. Comment découper ou redistribuer sa matière? quels supports matériels donner à sa réflexion? Comment rendre ces objets parlants et attractifs? La première étape consistera, pour chaque participant.e, en l'élaboration d'un projet d'exposition constitué d'une proposition de concept central et d'une liste d'objets. Dans un second temps, il s'agira de développer ces projets sous la forme de maquettes, en réfléchissant à un schéma d'exposition et à la distribution des objets dans des vitrines.

Programme de la journée

9h45: accueil

10h00: présentation de la Fondation Michalski, par sa directrice, Natalia Granero, qui évoquera aussi son rôle dans l'élaboration d'expositions littéraires 11h00: série d'interventions brèves (env. 4 x 15 min.) de la part de personnes ayant une expérience concrète de l'organisation d'expositions littéraires

12h00: repas

13h00: session «ateliers», où les doctorant.e.s élaborent leurs projets, en interaction avec les intervenant.e.s, qui font office de mentors

15h30: présentations succinctes des projets de la part des doctorant.e.s (env. 5 min. par présentation + 5-10 minutes de discussion)



Extension possible

Selon le nombre de participant.e.s et la nature de leurs propositions, trois débouchés sont envisagés: 1) une brochure papier imitant la programmation saisonnière d'une institution culturelle, avec tous les projets proposés au calendrier (version courte des projets); 2) un regroupement des différents projets sur une page internet (exposition virtuelle, avec descriptif général, plans des vitrines, et choix de visuels); 3) une exposition présentée dans l'espace du Centre Culturel du Manoir, à Cologny (mêmes éléments que pour l'exposition virtuelle, mais avec une élaboration «scénographique» en plus, et la possibilité de présenter au public un parcours des différentes «thèses en vitrines»)

Organisateur·rice·s

Prof. Christophe Imperiali, Unine

Mélanie Exquis, doctorante, Unine

Intervenant·e·s

Natalia Granero, directrice Fondation Jan Michalski

Prof. Christophe Imperiali, Unine

Mélanie Exquis, doctorante, Unine

Prof. Christine Le Quellec Cottier, Unil

Prof. Marta Caraion, Unil

Inscriptions (10 places) réservées aux étudiants des universités suisses romandes, sur le site de la CUSO.