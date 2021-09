David Hume, Enquête sur l'entendement humain, M. Beyssade (éd., trad.), A. Leroy (trad.)

« Il est vain de prétendre enseigner les principes et les contenus de la philosophie de Hume. Et le problème n’est pas de laisser sa place à la controverse, mais de comprendre qu’on n’a pas affaire à un système, que les principes sont obscurs et que les contenus sont sceptiques. La carrière du commentaire est indéfiniment ouverte, pour peu qu’on ne verse pas dans le dogmatisme. Par une rationalité constamment déceptive, Hume reconduit tous ceux qui s’intéressent à lui, commentateurs compris, à l’esprit de la philosophie. En un mot, et c’est la meilleure raison du commentaire, Hume n’enseigne pas, il invite à philosopher ». Michel Malherbe



Ce court ouvrage, chef-d’œuvre de Hume, est une porte ouverte dans sa pensée, organisée en chapitres thématiques qui nous entraînent de l’origine des idées aux miracles en passant par la raison des animaux. Suivant les méandres de sa réflexion, nous pouvons nous aussi espérer un jour toucher du doigt l’expérience libératoire de la philosophie.