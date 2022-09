Soir du 11 novembre 1940. Albert Camus, alors journaliste pour Paris-Soir, séjourne à l’hôtel Madison à Paris.

Il reçoit la visite imprévue de Sarah, étudiante inconnue et apeurée. La jeune fille vient se réfugier chez lui et lui apprend les événements inattendus en cours dans la capitale : au mépris de l’Occupant, un rassemblement de centaines de personnes vient d’avoir lieu Place de l’Étoile. La Gestapo sillonne déjà les rues pour traquer les manifestants.

Tout au long de cette « nuit de toutes les nuits », une relation ambigüe se noue peu à peu entre eux et amène la jeune femme à lui révéler sa véritable nature et mission : nous sauver de l’extinction qui s’annonce en 2026.

Et tout ne tient qu’en une question : notre liberté a-t-elle plus de prix que notre survie ?

On peut lire sur nonfiction.fr un article sur cet ouvrage :

"Tuer Camus, une injonction paradoxale", par Florent Parmentier (en ligne le 14 septembre 2022).

Revue de presse :

Un tome 3 qui pourrait se résumer en un mot. DIALOGUE, car la quasi-totalité du roman est un dialogue sur plusieurs heures, entre Sarah, l’IA venant du futur et Albert Camus, qui n’a d’autres choix que de l’écouter. Cette rencontre étonnante et fascinante, malgré une grosse surprise en début de lecture, est vivante, c’est un échange continu, très fluide, très vivant… Ils sont là, face à nous, avec leurs réparties, leurs colères et leurs doutes.

Un roman, que je ne saurais classer, ni sur sa forme unique, ni sur son fond, fantastique et historique ! — COLLECTIF POLAR

C’est encore une fois un gros coup de cœur, et une très belle conclusion à cette aventure qui aura été l’une des plus marquantes que j’ai lu jusqu’à présent. Vous n’avez pas encore lu les deux premiers tomes ? C’est l’occasion de vous lancer ! — MYFANWI

