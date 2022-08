Pendant quelque trois mille ans, le bassin méditerranéen a été un foyer de civilisation de premier ordre. Il a exercé une influence majeure sur les affaires du monde.

David Abulafia retrace ici l’histoire d’une mer à hauteur d’homme, de la guerre de Troie à la piraterie, des batailles navales entre Carthage et Rome à la diaspora juive des mondes hellénistiques, de la montée de l’Islam aux Grands Tours du XIXe siècle jusqu’au tourisme de masse du XXe siècle.

Plutôt que d’imposer une unité artificielle à l’activité foisonnante qui se déroule à la surface de la « Grande Mer », David Abulafia insiste sur sa diversité, qu’elle soit ethnique, linguistique, religieuse ou politique.

Au cœur de sa thèse se trouve l’idée que la prospérité de cités maritimes telles qu’Alexandrie, Trieste, Salonique, Venise et beaucoup d’autres, a reposé pour une large part sur leur capacité à accueillir peuples, religions et identités et à leur permettre de coexister : la Méditerranée a incarné pendant des millénaires ce lieu exceptionnel où religions, économies et systèmes politiques se sont rencontrés, affrontés, influencés et finalement assimilés.

David Abulafia combine la recherche historique la plus exigeante avec le style enlevé du conteur. Son histoire de très longue durée a été unanimement saluée comme une splendide réussite.

—

Professeur émérite d’histoire méditerranéenne à l’Université de Cambridge, David Abulafia en a présidé la Faculté d’histoire. Son travail porte sur l’Espagne, l’Italie et la Méditerranée médiévales. La Grande mer. Une Histoire de la Méditerranée et des Méditerranéens a reçu le prix de la British Academy ainsi que le Mountbatten Maritime Award.

—

Table des matières

Préface



Introduction. La mer aux cent noms



Partie I. La première Méditerranée, 22000‑1000 av. J.-C.

1. Isolement et insularité, 22000‑3000 av. J.-C.

2. Cuivre et bronze, 3000‑1500 av. J.-C.

3. Marchands et héros, 1500‑1250 av. J.-C.

4. Peuples de la mer et Peuples de la terre, 1250‑1100 av. J.-C.



Partie II. La deuxième Méditerranée, 1000 av. J.-C.-600 apr. J.-C.

5. Marchands de pourpre, 1000‑700 av. J.-C.

6. Descendants d’Ulysse, 800‑550 av. J.-C.

7. Le triomphe des Tyrrhéniens, 800‑400 av. J.-C.

8. Vers le jardin des Hespérides, 1000‑400 av. J.-C.

9. Thalassocraties, 550‑400 av. J.-C.

10. Le phare de la Méditerranée, 350‑100 av. J.-C.

11. « Il faut détruire Carthage », 400‑146 av. J.-C.

12. « Mare Nostrum », 146 av. J.-C.-150 apr. J.-C.

13. Anciennes et nouvelles croyances, 1‑450

14. Désintégration, 400‑600

Partie III. La troisième Méditerranée, 600‑1350

15. Fosses méditerranéennes, 600‑900

16. Par-delà les frontières de la chrétienté et de l’islam, 900‑1050

17. Bouleversements dans la Grande Mer, 1000‑1100

18. « Le profit que Dieu voudra accorder », 1100‑1200

19. Les routes de la mer, 1160‑1185

20. Mort et renaissance des empires, 1130‑1260

21. Marchands, mercenaires et missionnaires, 1220‑1300

22. « Serrata », le grand verrouillage, 1291‑1350

Partie IV. La quatrième Méditerranée, 1350‑1830

23. Empereurs romains en herbe, 1350‑1480

24. À l’Ouest, du nouveau, 1391‑1500

25. Saintes ligues et alliances inavouables, 1500‑1550

26. « Akdeniz », la bataille de la mer Blanche, 1550‑1571

27. Intrusions en Méditerranée, 1571‑1650

28. Les diasporas aux abois, 1560‑1700

29. Encouragements à d’autres, 1650‑1780

30. À travers le prisme russe, 1760‑1805

31. Deys, beys et pachas, 1800‑1830

Partie V. La cinquième Méditerranée, 1830‑2014

32. Et toujours ils se rencontreront, 1830‑1900

33. Grecs et non-Grecs, 1830‑1920

34. Fin de partie ottomane, 1900‑1918

35. Un conte des quatre villes et demie, 1900‑1950

36. « Mare Nostrum », le retour, 1918‑1945

37. Une mer fragmentée, 1945‑1990

38. La Dernière Méditerranée, 1950‑2014

Conclusion. La traversée



Notes

Sources citées

Table des illustrations

Index