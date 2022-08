Le calendrier pour la session de qualification 2023 par le Conseil national des Universités (France) est modifié :

"Pour une soutenance avant le 22 novembre, les pièces sont à déposer sur GALAXIE au plus tard le 15 décembre à 16h. Pour les thèses (ou HDR) soutenues entre le 22 novembre et le 7 janvier, les pièces doivent être déposées au plus tard le 12 janvier, 16h."