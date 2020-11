Dante et Shakespeare. Cosmologie, politique, poétique,

sous la direction d'Isabelle Battesti et Pascale Drouet

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2020

EAN : 9782406101253

351 pages

36,00 €

Cet ouvrage collectif propose une approche comparée des œuvres de Dante et Shakespeare selon trois axes : cosmologique (une méditation sur le divin et l’ordre naturel), politique (une réflexion sur la société humaine et la constitution du politique) et poétique (une réflexion sur l’art de l’écriture).

Table des matières