Dante Alighieri,

Le Paradis, troisième cantique de la Divine Comédie,

traduction nouvelle de Michel Orcel,

La Dogana, collection "Poésie", 2021.

EAN13 : 9782940055920.

Troisième et dernier volet de cette Divine Comédie de plus de 14 000 vers – composée par Dante Alighieri entre 1303 et 1320 et tenue pour l’un des chefs d’œuvre absolu de la littérature universelle –, le Paradis emmène le poète, à la fois auteur et héros de ce voyage, à travers les neuf sphères célestes. Après Virgile, c’est Béatrice, la jeune fille aimée depuis sa jeunesse et trop tôt disparue qui lui sert de guide dans cette ascension vers l’Empyrée où resplendit à mesure qu’on avance une lumière plus flamboyante.

Convaincus qu’il est nécessaire de laisser la tâche de traduire les poètes aux poètes eux-mêmes, nous avons confié cette entreprise à Michel Orcel, lauréat du Grand Prix de poésie de l’Académie française 2020, auteur de nombreux recueils et traducteur inégalé depuis un demi-siècle des grands textes de la littérature italienne classique, Michel-Ange, L’Arioste, Le Tasse, Alfieri, Foscolo et Leopardi. La qualité de sa version s’impose ici par le respect du rythme de l’original, la transparence de son flux qui toutefois ne renonce jamais à restituer l’âpreté et les obscurités présentes dans les tercets de Dante.

Après L’Enfer paru en 2019 et Le Purgatoire en 2020, voici donc La Divina Commedia achevée à temps pour fêter le 700e anniversaire de la mort du poète de Florence.