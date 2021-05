Daniel Lecler,

L’Âne et la plume :

une lecture de Platero y yo (1907-1916) de Juan Ramón Jiménez,

uhu.es Publicaciones, collection "Biblioteca de estudios Juanramonianos", 2021.

ISBN: 9788418628009 — eISBN: 9788418628016 — epub: ISBN: 9788418628023.

Ce livre est consacré à l’une des œuvres majeures de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, qui, de façon surprenante, n’avait jamais fait l’objet d’une monographie.

Dans ce volume est abordée la question de la réinvention des genres dans le cadre de la création poétique. Le poème en prose y est questionné et la définition proposée met en évidence un besoin de liberté qui le configure. Voilà pourquoi, selon l’auteur, il circule de façon fructueuse en même temps dans les eaux des trois genres.

Cinq chapitres structurent le livre : I « Homme, animal et stratégies d’écriture », II « Espace et temps : chemin et voyage », III « Poétique de la couleur et de la lumière », IV « Les procédés créatifs de la théâtralité poétique », V « Platero y yo : des horizons herméneutiques ».

Cet ouvrage met en évidence, tout en le reliant au cheminement, un bucolisme moderne dont l’auteur établit succinctement la carte. Cette question ouvre des perspectives critiques intéressantes telles que l’assimilation des classiques par les modernes et leur évolution postérieure. Par l’étude du jeu entre les espaces intérieurs, extérieurs et intermédiaires, sont étudiés les mécanismes de l’introspection.

Le rapport entre l’homme et l’animal, les thèmes de l’harmonie, de la conscience et du divin constituent quelques-uns des piliers de la réflexion. L’étude de l’espace conduit aussi l’auteur à évoquer la perception du temps dans l’œuvre et à montrer que la durée se rapproche d’une permanence ontologique instantanée.

Enfin, l’auteur aborde les procédés créatifs de la théâtralité poétique en prenant soin de rappeler que Platero y yo n’est pas une œuvre théâtrale. Un syncrétisme générique neuf permet d’explorer, voire d’effacer, certaines frontières, faisant de la théâtralité une clé interprétative constamment connectée aux chemins du narratif et à ceux du lyrisme poétique. La nature, le silence et la solitude dans l’œuvre donnent à voir cette réalité invisible dont parle le poète et qui échappe à l’intellection et au rationnel.

Mots clés : Juan Jiménez, poésie, poésie en prose, âne, plume, nature, animal, homme, chemin, marcher, bucolisme, solitude, silence, couleurs, herméneutique, Platero.

Plus d'informations : http://www.uhu.es/publicaciones/?q=libros&code=1247.