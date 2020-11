Daniel et Marianne Halévy – André Spire,

Correspondance 1899-1961

Des ponts et des abîmes : une amitié à l'épreuve de l'histoire,

Édition établie, présentée et annotée par Marie-Brunette Spire-Uran,

Honoré Champion, collection "Bibliothèque des correspondances, mémoires et journaux", 2020.

EAN13 : 9782745354495.

La correspondance croisée entre l’écrivain et poète André Spire (1868-1966) et l’historien Daniel Halévy (1872-1962) est l’une des plus longues et des plus riches du XXe siècle, s’étendant de 1899 à 1961. Née dans les combats et l’effervescence politique de l’affaire Dreyfus – où Spire se bat en duel –, cette relation engagée dans le mouvement des Universités populaires et la mouvance de Charles Péguy et ses Cahiers de la Quinzaine, devient houleuse lors de la montée des périls au début des années Trente, et se fracasse dans l’essor de l’hitlérisme, en raison d’allégeances politiques devenues inconciliables.

Leur correspondance – plus de 700 lettres – qui les accompagne depuis leur engagement dreyfusard jusqu’à leurs affiliations antagonistes, à travers les deux guerres mondiales et jusqu’au lendemain de la guerre d’Algérie, éclaire le devenir de ces deux figures d’écrivains emblématiques de leur époque. Au-delà de leurs destins individuels, leurs échanges ouvrent une vaste perspective sur l’histoire sociale, politique et intellectuelle de leur temps.

Marie-Brunette Spire-Uran, universitaire et traductrice, a traduit des oeuvres d’Israël Joshua Singer et d’Israël Zangwill, et a déjà publié les correspondances croisées d’André Spire avec Jean-Richard Bloch et Ludmila Savitzky.

TABLE DES MATIÈRES

NOTE LIMINAIRE

INTRODUCTION

LA SOCIÉTÉ DES VISITEURS ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT DES UNIVERSITÉS POPULAIRES L’ ENSEIGNEMENTMUTUEL – UP DELA CHAPELLE LA DÉSILLUSION SPIRE ET HALÉVY COLLABORATEURS DE PAGESLIBRES ET DES CAHIERS DE LA QUINZAINE L’ANNÉE 1910 LES ANNÉES 1911-1912 DE LA VEILLE DE LA GRANDE GUERRE AUX ANNÉES 1920 LA GUERRE LES ORPHELINS DE LA GUERRE QUEL APRÈS-GUERRE ? «LES CAHIERS VERTS» LE TEMPS DES AFFRONTEMENTS – L’IRRÉPARABLE FRACTURE LES ANNÉES DE GUERRE – 1939-1945 L’APRÈS-GUERRE DERNIÈRES RENCONTRES – « IL Y A UN MANQUE DANS MA VIE...» UNE AMITIÉ PARADOXALE, DES TEMPÉRAMENTSOPPOSÉS DEUX MÉMOIRES FACE À FACE COMPLICITÉS ET DISCORDANCES I: AUTOUR DE L’ÉDITION DES RÉFLEXIONS SUR LA VIOLENCE DE GEORGES SOREL COMPLICITÉS ET DISCORDANCES II: L’IMAGE DE PÉGUY. . . . . . .

SOURCES ET ÉTABLISSEMENT DU TEXTE

CORRESPONDANCE

ANNEXES

REMERCIEMENTS

INDEX DES NOMS CITÉS

INDEX DES PÉRIODIQUES CITÉS

TABLE DES ILLUSTRATIONS