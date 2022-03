Comment être une femme au XVIIIème siècle et survivre quand on a été abandonnée par son mari ? Première parution poche pour Lady Roxana ou l’Heureuse maîtresse. Paru en Angleterre en 1724, un roman hautement subversif qui détonne par sa modernité !

Née à Poitiers, de parents protestants, Roxana est venue en Angleterre en 1683 avec ses parents qui fuyaient devant la persécution. Très belle, elle épouse à quinze ans un riche brasseur. Après huit ans d’une vie assez brillante, son mari prend la fuite pour éviter la faillite. La jeune femme est réduite à la misère. Elle confie ses enfants à ses beaux-parents et devient la maîtresse de son propriétaire, sa servante, Amy, jouant le rôle décisif de l’entremetteuse. Le couple est parfaitement assorti et va s’établir à Paris, où Roxana devient rapidement célèbre pour sa beauté. Son amant est assassiné et elle tombe dans les bras d’un prince de sang avec qui elle voyage en Italie...

Ce roman de forme autobiographique, dans la lignée de Moll Flanders, nous raconte la vie d’une femme à l’énergie indomptable, d’une extraordinaire vitalité, magnifique et passionnante aventurière.