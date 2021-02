Didier Toussaint

Révolution et servitude. L’inconscient de la France

Mimésis éditions

ISBN : 9788869762192

130 p.

16,00 €

PRÉSENTATION

Cette étude du système de représentations, mais aussi de désirs et d’émotions qui fondent l’imaginaire des Français – en particulier la représentation de la servitude et le moyen de s’en affranchir : la Révolution – a pour but de dévoiler la dynamique des mécanismes inconscients qui déterminent la vie collective en France. Car la France ne se serait pas constituée à partir d’une émancipation et d’un projet instituant. Au contraire, elle s’est cristallisée autour du projet permanent de destitution du pouvoir qui est à la fois générateur de plaisir et fédérateur. Une thèse inédite, et une analyse cohérente de l’agitation sociale qui perturbe le mandat d’Emmanuel Macron depuis maintenant plus d’un an. Établissant un lien entre idées et émotions, elle s’inspire des grands textes freudiens sur la nature du lien social, dans un langage simple et clair.

Didier Toussaint est philosophe et consultant, spécialisé dans l’étude de l’inconscient des organisations et des cultures nationales dans lesquelles elles opèrent. Il conseille des dirigeants d’entreprises et d’institutions au niveau international et a publié Renault ou l’inconscient d’une entreprise (2004), L’inconscient de la Fnac (2006), Le génie de Danone (2012).