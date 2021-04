Dania Suleman

Les malentendues. Foi et féminisme : des droits réconcilliables

Éditions du remue-ménage

ISBN: 978-2-89091-755-2

17,95 $

PRÉSENTATION

Féminisme et religion sont-ils mutuellement exclusifs, voire irréconciliables? Devons-nous absolument vivre des déchirements autour de ces enjeux fondamentaux ? À l’heure des tensions que l’on connaît en Occident et de la hausse des discriminations liées aux signes religieux, tout porte à croire que oui. Dania Suleman pense plutôt le contraire. Avec cet essai bref et brillant, écrit dans un souci de vulgarisation, elle saute dans l’arène dans le but avoué d’amorcer une réconciliation.

La coexistence de la liberté de religion et de l’égalité des sexes est une question sensible qui n’est pas sans comporter de pièges. Dania Suleman sait les éviter pour nous mener ailleurs. Là où il est possible de reconnaître la dimension patriarcale des religions à travers l’histoire, mais du même souffle, le rôle qu’elles jouent dans l’intégration sociale de la population immigrante. Possible de constater que les tribunaux canadiens savent faire la part des choses pour protéger les femmes, sans hiérarchiser ces droits constitutionnels. Possible d’explorer le travail des théologiennes féministes postcoloniales qui revisitent les textes sacrés. Une réflexion salutaire puisant à la sociologie, au droit et au féminisme, qui vient revaloriser l’autonomie et la liberté des femmes tout en offrant un point de vue incarné sur l’identité religieuse. Et surtout, qui peut contribuer à apaiser les fractures sociales.

SOMMAIRE