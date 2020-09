Le théâtre de Michel Vinaver

Delphine REY-GALTIER

Ides et calendes, 2020

*

144 p.

10 EUR

ISBN: 978-2-8258-0294-6

*

DESCRIPTION :

Le parcours atypique de Michel Vinaver lui a appris à se trouver à la fois au cœur et à distance de toute chose, et c’est peut-être l’un des fondements de sa pratique d’auteur. Venu au théâtre par hasard, il ne s’est pas contenté de l’écriture de pièces : ses Ecrits sur le théâtre, entre autres, en témoignent et soulignent son acuité de lecteur, de spectateur autant que ses relations houleuses mais fécondes avec la mise en scène.



« Aujourd’hui est le plus beau jour de ma vie », déclare un de ses personnages. Collision entre le quotidien et les fissures de l’Histoire et des mythes, l’œuvre de Vinaver, depuis les années 50, instaure un rapport vivant et inédit au monde, un ici et maintenant vers lequel tout converge. Son écriture fragmentaire aux allures de chronique, innervée par l’ironie, ne cesse de fouiller le réel, d’en proposer la redécouverte en inventant gaiement les voies pour le traverser et résister à ses assauts. A bien des égards iconoclaste et précurseur, le théâtre de Vinaver invite, dialogue, en même temps qu’il bouscule, mais sans jugement.



Ce livre propose de cheminer dans une « dramaturgie du passage » afin de rendre sensible la remarquable intégrité d’un auteur qui chante le monde avec la persévérance, la distance et la poésie d’un clown-blanc.



Delphine Rey-Galtier enseigne les lettres et le théâtre au Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême et siège au conseil d’administration de la Maison Maria Casarès. Passionnée de théâtre, elle collabore régulièrement avec des compagnies, notamment pour la rédaction de dossiers pédagogiques, et s’est spécialisée sur le théâtre de Michel Vinaver dans le cadre d’un Master à Paris 3.

