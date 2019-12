Dominique Noguez et Michel Taillefer

Deux khâgneux sous De Gaulle. Correspondance 1963-1973

éd. Plein Jour

496 pages, 22 euros

13 septembre 2019

Dominique Noguez et Michel Taillefer se sont rencontrés en septembre 1962 dans la khâgne du lycée Louis-le Grand. Ils sont entrés ensemble à l’École normale supérieure. Les lettres que Dominique Noguez a décidé de publier après la mort de son camarade couvrent les dix premières années de leur amitié, de leurs débuts de jeunes intellectuels à leur entrée dans la vie adulte.

Jeux, plaisanteries, inventions langagières, récits drolatiques ou passionnés de leurs journées, de leurs rencontres, de leurs voyages, ces lettres, quelquefois émaillées de disputes, font revivre tout un pan de la vie politique et culturelle de l’époque - Mai 68, le référendum de 1969, les colloques de Cerisy, les premières publications, la découverte de New York, de la contre-culture, du cinéma expérimental...

Deux garçons s’amusent, et tiennent ensemble la chronique de leur jeunesse, avec une vivacité, un plaisir d’écrire qui donnent le sentiment de les entendre parler de vive voix, et d’entrer joyeusement dans la conversation.

Dominique Noguez, né en 1942, a publié une cinquantaine de livres, dans les genres les plus divers, du roman (Les Derniers Jours du monde, 1991, ou, en 2018, L’Interruption) au récit autobiographique (Une année qui commence bien, 2013), en passant par des livres inclassables comme Lénine Dada (1989) ou Comment rater complètement sa vie en onze leçons (2002). Il est mort le 15 mars 2019, alors qu’il achevait de préparer l’édition de cette correspondance.

Michel Taillefer (1944-2011) était professeur d’histoire moderne à l’université de Toulouse-Le Mirail. Il a longtemps codirigé la revue savante Annales du Midi. Il est notamment l’auteur d’Une académie interprète des Lumières (1984) et de Vivre à Toulouse sous l’Ancien Régime (2000). En 2002, il a dirigé le collectif Nouvelle Histoire de Toulouse.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Avoir vingt ans en 1963", par Maïté Bouyssy (en ligne le 17 décembre 2019).

C’est Dominique Noguez qui a voulu publier cette correspondance avec Michel Taillefer, que tous deux avaient conservée avec le fétichisme que représente la volonté de garder la trace de ses propres années d’apprentissage et d’une amitié nouée dès la khâgne du lycée Louis-le-Grand. Ces jeunes gens d’autrefois – mais mes contemporains exacts – se montrent dans la tension de la protection que leur confère leur statut de normaliens et l’angoisse solipsiste de provinciaux qui ont échappé à leur Sud-Ouest, Biarritz et Toulouse, dont ils parlent avec sensibilité.