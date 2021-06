Discours et analyse du discours. Une introduction

Dominique Maingueneau

Armand Colin, 2021

*

224 p.

23,90 EUR

EAN : 9782200631710

*

Dans le monde entier, les travaux qui se réclament du « discours » ont envahi l’ensemble des sciences humaines et sociales et des humanités. À quelque discipline qu’ils appartiennent, ceux qui aujourd’hui sont amenés à étudier des textes écrits ou oraux ont besoin de comprendre les enjeux de l’analyse du discours et les ressources qu’elle propose.



Cet ouvrage veut aider les étudiants à appréhender ses présupposés majeurs et les grandes divisions qui le structurent, à comprendre comment les analystes du discours élaborent leurs objets à l’aide de catégories comme genre, type de discours, formation discursive... Ils pourront également prendre la mesure de la diversité des modes de manifestation du discours : de la banale conversation entre amis à la philosophie, des interactions orales aux écrans d’ordinateur, car l’univers du discours dans lequel nous construisons nos identités et donnons sens à nos activités apparaît profondément hétérogène.

Lire un extrait...

Voir le site de l'éditeur...