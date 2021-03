L'altération des mondes. Version de Philip K. Dick

D. Lapoujade

Minuit, 2021.

2021

160 p.

ISBN : 9782707347060

16.00 euros

La SF est créatrice de mondes, mais les mondes créés par Philip K. Dick ont la particularité de s’effondrer très vite. Cela vaut pour le monde réel comme pour les mondes artificiels. D’ailleurs est-il encore possible de les distinguer les uns des autres ? Qu’est-ce qui nous assure que nous n’évoluons pas dans des mondes faux, aussi artificiels qu’un parc d’attraction — avec entrée payante ? Et si ces mondes sont créés de toutes pièces, qui en contrôle les apparences ? À qui appartiennent-ils ? Dans quel but sont-ils produits ? En nous bombardant de réalités artificielles, ne cherche-t-on pas à nous voler le monde — et notre rapport au monde ? Si tel est le cas, comment lutter contre ces entreprises de dépossession ?