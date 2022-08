Dans cette enquête au travers de la poésie grecque archaïque et classique, d’Homère à Platon, nous partons à la recherche des traces de ces moments originels de la création occidentale où la poésie, s’énonçant, se met en scène. On y découvre des figures de poètes dès les origines, une incarnation des plus profonds questionnements créateurs par les figures des muses et une parole poétique qui est en permanence à l’interface entre divinités et humanité, où les discours sont placés les uns contre les autres, dans leurs raisonnements et leurs contradictions. La poésie s’affirme comme l’espace commun du sacré et du profane, l’emplacement d’une parole autre, toujours mise en scène.

L’ensemble du corpus canonique grec – celui-là même auquel est attribué le fondement de notre civilisation – est l’objet de cet examen : l’Iliade et l’Odyssée, la Théogonie, les Hymnes homériques, la poésie lyrique, les trois grands tragiques, Eschyle, Sophocle, Euripide, après eux le comique Aristophane, donnent à voir

les oscillations d’une parole qui intègre les conditions de son énonciation et les joue dans la dramatisation de son ambition. Platon assume son rôle de sceau des poètes. La référence à des auteurs antérieurs, déjà explicite dans la poésie lyrique, est omniprésente. L’intertextualité est antique.

En prenant au sérieux les textes et leurs variations, c’est à la substance même de cette parole poétique qu’il nous est donné accès.

Table des matières

Chapitre I : Au service des Muses dans l’Iliade

L’ignorance du poète et le savoir des Muses

La cérémonie sacrée du chant

Les Muses et la fluidité des rapports avec le chanteur

Les Muses et Thamyris

Les images de Zeus : le père de Sarpédon

Zeus, sa puissance dans le monde et les Muses

Les Muses chantant en Olympe

Les Muses et leurs substitutions littéraires

Chapitre II : Le poète de l’Odyssée invoque les Muses

L’intelligence du poète

L’allusion et la palinodie : le mot poétique miroir déformant

Les Muses, et le devenir poète

Démodocos brutalement possédé par les Muses

Les Muses inspirent

Une possible allusion au proême de l’Iliade

Ulysse pleure en écoutant le récit de son exploit

Les deux lectures

L’adultère d’Aphrodite

Chapitre III : Le pouvoir des Muses chez Hésiode

Introduction

Vérité et fiction dans la poésie

Hésiode devient therapôn (ministre, serviteur, alter ego) des Muses

Le therapôn des Muses et le sceptre du poète

Les grands chants des Muses en célébration des dieux

Les Muses et Zeus bienfaisants

Les Muses, Zeus et les rois

Le don des Muses aux mortels

La généalogie des Muses (Th. 53-67)

Chapitre IV : Les hymnes homériques : interrogations de l’inspiration

Un faux problème

Les limitations du poète

Stabilité et instabilité d’une conception

Face au monde flottant

L’espace de parole

Dynamique de l’inspiration poétique



Chapitre V : La poésie lyrique : fragments d’identité

Le mélange des mondes

Le deuxième degré

L’unité de la vie

Questions de code

Théories poétiques

Suites et fins



Chapitre VI : Eschyle et la parole sur scène

Thrènes

Prophétie

Au miroir



Chapitre VII : Sophocle : portraits de la douleur humaine par la poésie

L’ironie tragique

La merveille des phénomènes

Le propos divin dans l’intervention d’Apollon

Le délire et l’aporie du langage

Se distinguer de l’inscription divine

Le mystère de la volonté divine



Chapitre VIII : Muses et double discours chez Euripide

Le double discours (logos)

Les deux discours : Héraclès

Les deux discours : Les Suppliantes et les Bacchantes

La conscience littéraire : Hélène et la tragicomédie



Chapitre IX : Aristophane et les ambiguïtés de la conscience

Un discours rouvert

Rivalités pour la parole

Le chœur

La parole de poète



Chapitre X : Inspirations fluides chez Platon

Les dialogues de Platon

Poétique dans le Phèdre

Le Locus Amoenus (229 a 1-230 e 4). . 216

Une légende de Socrate : il n’a jamais quitté Athènes

Le discours de Lysias

La compétition rhétorique

Se regarder dans les yeux

Socrate poète

L’intervention du daimonion et la palinodie

L’inspiration divine : délire et folie

Les ailes de l’âme



Conclusion

Bibliographie

Index