DAVID GARRIOCH

Les huguenots de Paris et l’avènement de la liberté religieuse

1685-1789

Chamvallon, juin 2021

320 p. — EAN: 9791026709886 — 26 €

Comment les huguenots ont-ils survécu, vécu et même prospéré dans le Paris du dix-huitième siècle, alors que la majorité de la population catholique était notoirement hostile au protestantisme? Pourquoi, à la fin de l’Ancien Régime, l’opinion publique était-elle très majoritairement favorable à l’octroi de droits plus grands aux protestants? Cet ouvrage étudie l’essor de la tolérance religieuse à Paris et retrace l’histoire des huguenots parisiens après la révocation de l’édit de Nantes en 1685 – une des décisions de Louis XIV sans doute les plus lourdes de conséquences pour la France. David Garrioch trouve les racines de cette transformation des attitudes à l’endroit de la minorité huguenote à la fois dans la manière dont elle sut résister à la persécution et dans le pragmatisme avec lequel le gouvernement décida d’y réagir, surtout après la mort de Louis XIV, mais aussi dans l’environnement tout à fait particulier qu’était alors la capitale française par rapport au reste du royaume. Ce livre permet surtout de comprendre l’évolution extraordinaire de la culture catholique qui se produisit au cours du siècle, dans le cadre de la transformation culturelle et intellectuelle que nous appelons les Lumières et qui bouleversa la France et l’Europe.

David Garrioch, historien, est professeur à Monash University (Melbourne, Australie). Les Editions La Découverte ont publié son premier livre traduit en français: La Fabrique du Paris révolutionnaire.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Paris ou la liberté de croire", par Vincent Milliot​ (en ligne le 11 août 2021)

À rebours d’une historiographie longtemps focalisée sur les résistances de plus larges communautés protestantes après la révocation de l’édit de Nantes (1685), l’historien David Garrioch choisit de s’intéresser à la survie de la minorité huguenote de Paris entre la fin du XVIIe siècle et l’aube de la révolution française. Ce faisant, il livre une ample réflexion sur les transformations culturelles d’une ville où l’hégémonie catholique ne s’est jamais démentie.