Les villes de papier. Une vie d'Emily Dickinson

Dominique Fortier

Grasset, sept. 2020

Pages : 208

EAN : 9782246819875

Qui était Emily Dickinson ? Plus d’un siècle après sa mort, on ne sait encore presque rien d’elle. Son histoire se lit en creux : née le 10 décembre 1830 dans le Massachusetts, morte le 15 mai 1886 dans la même maison, elle ne s’est jamais mariée, n’a pas eu d’enfants, a passé ses dernières années cloîtrée dans sa chambre. Elle y a écrit des centaines de poèmes – qu’elle a toujours refusé de publier. Elle est aujourd’hui considérée comme l’une des figures les plus importantes de la littérature mondiale.



À partir des lieux où elle vécut – Amherst, Boston, le Mount Holyoke Female Seminary, Homestead –, Dominique Fortier a imaginé sa vie, une existence essentiellement intérieure, peuplée de fantômes familiers, de livres, et des poèmes qu’elle traçait comme autant de voyages invisibles. D’âge en âge, elle la suit et tisse une réflexion d’une profonde justesse sur la liberté, le pouvoir de la création, les lieux que nous habitons et qui nous habitent en retour. Une traversée d’une grâce et d’une beauté éblouissantes.

*

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"L’Éden fut d’abord un jardin", par Shoshana Rappaport-Jaccottet (en ligne le 9 septembre 2020)

Dans Les villes de papier, l’écrivaine québécoise Dominique Fortier entre avec pudeur dans l’intimité de la vie d’Emily Dickinson. On est avec elle dans l’espace ouvert du jardin et dans la chambre d’albâtre, sans bruit.