Mort d'un voyageur. Une contre-enquête

Didier Fassin

Seuil, mars 2020

coll. La Couleur des idées

Date de parution 12/03/2020

17.00 € TTC

176 pages

EAN 9782021450774

C’est une histoire simple. Un homme de trente-sept ans appartenant à la communauté du voyage est abattu dans la ferme familiale par des gendarmes du GIGN alors qu’il n’a pas réintégré la prison après une permission de sortir. Deux versions des faits s’affrontent : celle des militaires, qui invoquent la légitime défense, et celle des parents présents sur les lieux, qui la contestent. Une information judiciaire est ouverte, qui se conclut par un non-lieu, confirmé en appel. La famille et ses soutiens continuent pourtant de se battre, réclamant justice et vérité. Réexaminant les pièces du dossier et interrogeant les protagonistes du drame, Didier Fassin présente ici une contre-enquête qui accorde le même crédit à tous les récits.

Pour en rendre compte, Mort d’un voyageur propose une forme expérimentale de narration qui s’attache d’abord à restituer scrupuleusement par une écriture subjective la manière dont chacun affirme avoir vécu les événements, puis à croiser les témoignages et les expertises en intégrant l’ensemble des éléments disponibles pour aboutir à une autre lecture des faits. Réflexion critique sur les conditions de possibilité de telles tragédies, cette recherche contribue à rendre aux voyageurs un peu de ce dont la société les prive : la respectabilité.

Didier Fassin est professeur à l’Institute for Advanced Study de Princeton et directeur d’études à l’EHESS. Titulaire d’une chaire annuelle du Collège de France, il est notamment l’auteur, au Seuil, de Punir. Une passion contemporaine et La Vie. Mode d’emploi critique.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…