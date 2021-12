Daniel Desormeaux

Alexandre Dumas, fabrique d’immortalité

Paris, Classiques Garnier, coll. Classiques Jaunes, 2021

Alexandre Dumas admirait de loin le Panthéon et les morts illustres qui s’y sont frayé un chemin. Comme Chateaubriand, il a fait de son œuvre son glorieux tombeau. Ce livre retrace le processus autobiographique et la stratégie d'auteur à l’œuvre chez Dumas, maître de sa postérité et de celle de sa lignée.

