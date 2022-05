Qu’est-ce qu’un livre culte ? Voilà une question que la critique et la théorie de la littérature n’ont guère posée. Il s’agit d’y répondre en réinterprétant, dans cette perspective originale, l’une des grandes étapes de l’histoire littéraire du XXe siècle : la naissance du surréalisme. Les jeunes poètes à l’origine du mouvement surréaliste ont célébré les écrivains qui les ont précédés et inspirés, en particulier Rimbaud et Lautréamont. Or, la forme de cette célébration n’est pas sans rapport avec le « culte des films » tel qu’il commence alors à se manifester. Ce nouveau regard permettra de déterminer les caractères de l’objet culte : marginalité et obscurité, archétypie et stéréotypie, thématique adolescente et inscription traumatique.

Table des matières

Introduction

I : Rimbaud culte

Le Texte culte : Bogart, Bergman et Musidora

Cultisme et traumatophilie

Enfance et adolescence liseuse

Rimbaud sans le livre

Rimbaud dans le livre

Génération Rimbaud

II : Le groupe culto-surréaliste

Le personnage culte

Cinéphilie sauvage

Des amis et des livres

De la rue de l’Odéon au boulevard Raspail

Deux nouveaux arrivants

Un groupe en formation

III : Lautréamont culte

Ceci n’est pas un chef-d’œuvre (Roussel)

Une strophe culte

Beau comme la guerre

L’indirect du trauma

Auto-cultisme I : Merveilles de l’alphabet morse

Auto-cultisme II : Un suicide magnétique

Conclusion