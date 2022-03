Adresse : Université Lyon 3, 18 rue Chevreul, salle de la Rotonde

Le séminaire "Culture Populaires/Cultures Savantes" organisé par l'UR MARGE (Université Lyon 3) achève sa troisième saison :



La troisième séance accueillera :



Albin Wagener, (Université Rennes 2 et INALCO)



«Mèmes et pop culture : du vernaculaire au politique».



Sophie Picard (Aix-Marseille Université)



«#ToBeOrNotToBe #Gretchen : citations littéraires et réseaux sociaux».