Cronstadt 1921. Chronique à plusieurs voix de la révolte des marins et de sa répression

Ed. Etienne Lesourd

Les Nuits Rouges, 2021

*

ISBN: 2-913112-69-2

Prix : 12.50€

Pages . 216

*

DESCRIPTION

Depuis un siècle, les léninistes et les autres tendances du mouvement ouvrier se déchirent sur la répression de la révolte des marins de l’avant-port de Pétrograd en mars 1921. Ces dernières la présentent comme « le crépuscule sanglant des soviets », tandis que les premiers affirment l’impérieuse nécessité qu’avaient les bolchéviques de réduire la forteresse, malgré le bien-fondé partiel (reconnu par certains d’entre eux) de leurs demandes et leur sincérité. A l’occasion du centième anniversaire de l’événement, dans une tentative de clore un dossier dont les développements principaux sont à présent sans mystère, Etienne Lesourd a eu l’idée de mêler les textes des uns et des autres – sans s’interdire évidemment de rectifier leurs récits lorsqu’ils sont erronés ou fallacieux. Favorable aux insurgés, le compilateur espère ainsi atteindre à une certaine objectivité, mais pas à l’impartialité, et aussi, d’une certaine façon à en finir avec Cronstadt.

