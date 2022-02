Jean-Christophe Bailly a publié plus de quarante livres. Avec lui, c’est toute la littérature d’essai qui prouve son importance, sa consistance, sa justesse critique. Et sa liberté d’allure. Par la délicatesse intense et obstinée de son approche, il a contribué à modifier notre regard sur des questions devenues, grâce à lui, non seulement plus présentes, mais aussi plus urgentes : le paysage, l’animal, la ville, les images, les formes.

La poursuite, dans les arts de la scène, « désigne un projecteur mobile susceptible d’accompagner le déplacement d’un acteur sur le plateau », rappelle Jean-Christophe Bailly, qui a intitulé Poursuites un recueil de textes sur le théâtre. Toute son œuvre semble animée, en effet, par l’élan qui consiste à suivre une chose du monde – une œuvre, une bête, une phrase, une rivière, une image – et à en accompagner la force.

Il a des années que Critique suit l’œuvre de Bailly. Avec ce numéro spécial, la poursuite se poursuit.



Sommaire :



INÉDITS



Jean-Christophe BAILLY : Klaus Michael Grüber ou le dépassement de l’intention



Jean-Christophe BAILLY : Les yeux puis ce qu’ils voient



ENTRETIEN



Jean-Christophe BAILLY : L’envolée des noms



*



Marielle MACÉ : Phraser



Samuel MARTIN : Sillages gallois



Elvina LE POUL : « Ce qui vient avec les rivières »



Laurent JENNY : Puissances de l’atténuation



Nathalie PIEGAY : Les ressources narratives du lointain



Philippe ROUX : Détroits, isthmes, communisme(s)



Nina ROCIPON : La ressemblance émancipée. La chaussette, le gant et l’éléphant



Daniel DE ROULET : Jean-Christophe Bailly à l’oral



Julien ZANETTA : Penser en peintre. Bailly lecteur de Baudelaire



Suzanne DOPPELT : Le promeneur rêve



Martin RUEFF : La poésie puissance n