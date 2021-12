Adresse : Arras (Université et Festival Atrebatia)

Créer et incarner des créatures fantastiques



Org. Anne Besson et Audrey Tuaillon Demésy



18 et 19 février 2022, Arras





Vendredi 18 février (Université d’Artois, salle des colloques)



14h Accueil



14h30 : Introduction du colloque, Anne Besson et Audrey Tuaillon Demésy, Universités d’Artois et de Franche-Comté



Session 1 : Incarnations artistiques et création d’univers



Présidence : Justine Breton



14h45 : « Les créatures de Fantasy au théâtre », Charles Louarn, Université d’Avignon



15h15 : « Ghosts Seeking Hosts : incarner l’androïde dans le jeu vidéo Detroit: Become Human », Kevser Güngör, Université d’Artois



15h45 : Discussions



16h15 : Pause



16h30 : « Une étude de quelques « campaign workshops » à ambiance Gaslamp fantasy : les débats en ligne sur la définition d’un sous-genre néo-victorien contesté », Jessy Néau, Université de Mayotte



17h : « Entre politique et imaginaire : des métamorphoses fantastiques dans l’art contemporain », Quentin Petit Dit Duhal, Université d’Aix-Marseille



17h30 : Discussions



18h : Fin de journée





Samedi 19 février, Festival Atrebatia, salle du beffroi



10h00 : Accueil



10h15 : Introduction, Romain Plichon, Président du Festival



Session 2 : Créatures et communautés de pratiques



Présidence : Audrey Tuaillon-Demesy



10h30 : « Incarner le Metal. La mise en scène des groupes lors du festival Hellfest », Corentin Charbonnier, Université de Tours



11h : « Qui sont ces zombies qui arpentent la France ? Le cas Zomb’in The Dark, la course d’orientation », Paul Chiozzotto, Argémie, Lyon



11h30 : « Être un orque : médiévalisme et altérité de l’incarnation d’une créature de fantasy », William Blanc, Université Paris 3



12h : Discussions



12h30 : Pause déjeuner



Session 3 : Expérimenter l’altérité fantastique



Présidence : Anne Besson



14h : « Se costumer pour réenchanter le quotidien : les magical girls Sailor Moon et Sakura, des rôles plus que des personnages », Aurélien Rossanino, Université Aix-Marseille



14h30 : « It’s not for nerds at all !: le cosplay médiévaliste dans les séries US », Justine Breton, Université de Reims



15h : Discussions



15h30 : Pause



16h-17h : Table ronde avec La Compagnie du Dragon Vert, association de reconstitution de la Terre du Milieu, animée par Laura Martin-Gomez, Université d’Artois



17h : Conclusion, Anne Besson et Audrey Tuaillon Demésy



17h30 : Fin du colloque