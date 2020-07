Saint-John Perse, Aimé Césaire, Édouard Glissant : regards croisés , Actes du colloque international organisé par l'Institut du Tout-Monde à Paris, 19-21 septembre 2012 (UNESCO, BnF, Maison de l'Amérique latine). Textes réunis et présentés par Loïc Céry. Préface de Sylvie Glissant. Sous le haut patronage de l'UNESCO. Éditions de l'Institut du Tout-Monde, coll. « Recherche ». Parution juillet 2020, commercialisation août 2020.

Édouard Glissant et Le Discours antillais : la source et le delta, Actes du colloque international en trois sessions organisé par l'Institut du Tout-Monde (Paris, FMSH-Maison de l'Amérique latine, 25-28 avril 2019 ; Université de Cambridge, Magdalene College, 15 juin 2019 ; Université des Antilles, Martinique-Guadeloupe, 5-6 novembre 2019). Textes réunis et présentés par Sylvie Glissant, Loïc Céry, Hugues Azérad, Dominique Aurélia, Laura Carvigan-Cassin. Éditions de l'Institut du Tout-Monde, coll. « Recherche ». Parution juillet 2020, commercialisation août 2020.