Béni-Mellal

Création de l’Association des Amis de Fouad Laroui (AFL)

Le 19 janvier 2020

La tradition de l’association des amis d’un artiste, écrivain ou autres, survient souvent après sa disparition ; histoire de lui rendre hommage, de pérenniser et de revisiter son héritage artistique et esthétique. Dans le cas qui nous concerne, l’auteur de « Les dents du topographe », de « Méfiez-vous des parachutistes » et d’environ une trentaine de romans, d’essais et de nouvelles, est encore vivant, parmi nous. Natif d’Oujda, dans le Maroc oriental en 1958, Fouad Laroui est ingénieur et économiste de formation. Ancien élève du lycée Lyautey de Casablanca avant de rejoindre l’Ecole des ponts et chaussées à Paris. Il a exercé pendant quelques années à l’office chérifien des phosphates (OCP) avant de changer de cap pour embrasser l’imaginaire, l’écriture et l’enseignement. Il vit maintenant à Amsterdam. Il a été récemment nommé membre de la commission spéciale pour le nouveau modèle de développement au Maroc.

L’idée d’asseoir une association des Amis de Fouad Laroui est lancée par ses fervents et fidèles lecteurs lors d’un colloque à Toulouse (mars 2017).Elle trouve a fortiori son ancrage dans un contexte spatio-temporel familier à l’écrivain. Le lecteur averti peut d’aventure repérer autant de lieux que de faits historiques dans sa production romanesque foisonnante. Fidèle à son pays, malgré l’exil choisi et assumé, il en porte une marque indélébile. D’ailleurs, son écriture charrie autant d’anecdotes, de faits marquants ou anodins relatifs à divers espaces et topos éclatés : Casablanca, le plateau des phosphates de la ville minière de Khouribga et localités de la banlieue. Ses personnages sont issus, en grande partie, du Moyen-Atlas et des plaines de Tadla – Khouribga, Béni-Mellal, Ksiba, Fquih Ben Salah, Boujaâd, Oued Zem, espaces de la marge que l’auteur connait bien pour y avoir séjourné plusieurs années. Au discours politique cru ou cuit, il préfère la critique sociétale, tout en trouvant subterfuge dans l’ironie, la dérision, voire la déraison. Si sa fiction se nourrit d’éléments autobiographiques (enfance et jeunesse, passage à Paris ou intégration néerlandaise), ses personnages éprouvent un tiraillement entre ici et ailleurs, le pays d’origine et le pays d’accueil. L’écriture lui permet de regarder à distance, avec plus de lucidité critique son pays, sa culture d’origine, ses compatriotes émigrés ou exilés. On peut parler de nouveaux territoires narratifs générés par l’émergence de questions sociales, culturelles et identitaires. Lors d’un récent séjour au Maroc, Fouad Laroui a rencontré, le 16 avril 2019, les élèves et les étudiants du master sur la migration internationale, sans oublier l’affluence massive de la société civile, à Fquih Ben Salah. Cette dernière localité, non loin de Khouribga, constitue un bassin migratoire par excellence. Au cours de cette rencontre, dans une grande salle somptueuse du complexe culturel de Fquih Ben Salah, Fouad Laroui a parlé à cœur ouvert de diverses questions, adoptant une posture interactive avec son auditoire. Il a abordé divers aspects inhérents à l’écriture, la lecture, la littérature, la migration, sa biographie, notamment ses études et son passage à l’OCP. Tout cela avec une pointe d’humour et de réalisme. Le moment fort de cette rencontre renvoie aux échanges riches et formateurs entre l’écrivain et les lycéens de Fquih Ben Salah. Ces derniers ont pris d’assaut l’écrivain d’interrogations d’autant plus pertinentes que d’actualité : « Comment est-il venu à la littérature, à l’écriture, alors qu’il est de formation scientifique ? Que pense-t-il de la migration ? Comment, quand, pourquoi écrit-il ?... » Rappelons qu’au cours de ses réponses F. Laroui, en fin pédagogue face à la curiosité de son jeune auditoire, a beaucoup insisté sur l’importance capitale de la lecture, de l’écriture et de la gestion du temps…Le 17 et 18 avril 2019, F. Laroui a pris part à un colloque international à la faculté des lettres et des sciences humaines de Béni-Mellal, sous le thème : « Fouad Laroui écrivain transculturel ».

Signalons qu’une école à Ouaouizeght, province d’Azilal, a bénéficié d’un don de livres offert par Mme Aude Cluzel de l’école Joseph Niel (Muret, Haute-Garonne). Cela s’inscrit dans l’esprit de l’association en vue de promouvoir la lecture auprès des jeunes. C’est dans son ce contexte que de fervents lecteurs de l’écrivain, se sont donné rendez-vous le 19 janvier 2020, au complexe culturel

« Les Grands arbres » à Béni-Mellal pour créer et asseoir l’association des amis de Fouad Laroui (AFL). Et comme le veut la tradition, les organisateurs ont passé en revue les objectifs de l’association avant de passer à la constitution du bureau exécutif.

Plusieurs propositions d’activités ont été émises à l’occasion : Création d’un prix Fouad Laroui pour jeunes écrivains ; projet de traduction des écrits de Fouad Laroui ; Ateliers d’écriture/ de lecture autour de l’œuvre de Fouad Laroui au profit des collégiens et lycéens ; Journées d’étude ou colloques sur des thématiques précises comme : émigration, jeunesse, dialogue interculturel ; des fiches de lectures des œuvres de Fouad Laroui…

Nous souhaitons bon vent à cette jeune association autour d’un écrivain dont la production est prolifique et foisonnante. Ecrivain qui ne vit que par l’écriture et pour l’écriture. Sa plume est d’autant plus piquante, palpitante qu’interpellante. Autant de raisons pour s’interroger aujourd’hui sur l’homme, l’écrivain, le penseur…

Organisateurs et initiateurs de l'A.F.L.: M. Abdelmajid Mekayssi, M. Mohamed Bahi, Bernadette Rey Mimoso-Ruiz et Sanae Elouardirhi

Composition du bureau :

Président : Abdelmajid Mekayssi (Rabat)

Vice-président : Sanae Elouardirhi (Kénitra)

Vice-président : Khadija Mouzon (Casablanca) Secrétaire général : Abdelmajid Azouine (Rabat)

Secrétaire adjointe : Wafae Aït Kaïkaï (Agadir)

Trésorier : Maati Elouafi (Béni Mellal)

Assesseurs:

Mohamed Bahi (Béni Mellal)

Salah Chami (Kasbah Tadla)

Naima Rami (Fkih Ben Salah)

Brahim Souhail (Agadir)

MohamedZouhair (Fquih Ben Salah)

Coordonnées de l’association :

Email : assamfl20@gmail.com

Adresse : Association des amis de Fouad Laroui, complexe culturel « les grands arbres », rue de Beyrouth (ancienne église). 23000 Béni-Mellal. (Maroc)

Ahmed Hafdi.