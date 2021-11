En raison de la situation sanitaire particulièrement préoccupante en Belgique, l'intervention de Delphine Edy prévue à Charleroi au Palais des Beaux-Arts le jeudi 2 décembre de 17h30 à 19h30 sur le sujet «L'écriture de soi, la performance théâtrale et le réel» aura lieu en ligne ; le cours-conférence (1h) sera suivi d'une heure d'échanges.



Résumé du cours-conférence :

Depuis quelques années, les récits autosociographiques s’imposent sur les scènes contemporaines européennes. L’écriture de soi implique visiblement une dimension scénique et performative propre à attirer l’attention des gens de théâtre, peut-être particulièrement sensibles à la pluralité des écritures en je(u) dans le travail de ces auteurs. Retravaillés par les metteurs en scène, ces textes permettent de dépasser les dichotomies réalité/fiction, texte/performance et texte narratif/texte dramatique. L’exposé cherchera à comprendre le sens de cette évolution où, réagissant l’un à l’autre, texte et scène forment un tout qui ancre le propos dans le réel et met en évidence sa dimension politique. Il s’agira donc de réfléchir à cette « pratique dramatico-théâtro-performative » qui ne cesse d’ouvrir la littérature à des pans du réel.

Cette présentation s’appuiera notamment sur les textes d’Annie Ernaux, de Didier Eribon et d’Édouard Louis, ainsi que sur les créations de grands metteurs en scène européens tels que Stanislas Nordey, le directeur du Théâtre National de Strasbourg, Thomas Ostermeier, le directeur artistique de la Schaubühne berlinoise, Ivo van Hove, directeur artistique du International Theater Amsterdam, et Cécile Backès, ex-directrice de la Comédie de Béthune, et proposera un cadre pour penser ces textes hybrides, devenant des performances transmédiales où la littérature rencontre les arts, à la croisée d’enjeux esthétiques et politiques.

