Il faudra un jour écrire un Dictionnaire des dictionnaires, tant le genre rencontre de succès aujourd'hui. Auprès des éditeurs tout au moins : pour le public, c'est sans doute une autre histoire. Il en est un qui devrait toutefois rencontrer la plus grande audience, et l'on s'étonnera que nul n'en ait eu jusqu'ici l'idée : un Dictionnaire du fouet et de la fessée, administrée de main de maîtresses par Isabelle Poutrin et Elisabeth Lusset, sur l'autel des Presses Universitaires de France : 248 exemples tirés de l’histoire, de l’art, du droit, de la littérature ou du cinéma, pour une plongée dans l’histoire du droit de correction de l’Antiquité à nos jours. Il analyse des thèmes aussi divers que la parentalité, le couple, l’éducation, le corps, l’érotisme, le monde du travail ou la condition animale, éclairant ainsi les récents débats sur la prévention des violences conjugales ou sur la loi « anti-fessée » de… 2019.