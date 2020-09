Germaine de Staël et George Sand en dialogue avec leurs consœurs polonaises

Corinne Fournier Kiss

Presses universitaires Blaise-Pascal, collection "Révolutions et Romantismes", 2020

EAN13 : 9782845169463.

468 p. — 23,00 EUR

Les appréciations bienveillantes que Mme de Staël et George Sand ont consacrées à la Pologne semblent, à lire la critique littéraire officielle de ce pays, avoir mal été payées de retour. La prise en considération des egodocuments ainsi que l’analyse des œuvres des femmes de lettres polonaises révèlent au contraire qu’elles ont été lues dès 1840 avec admiration, quoique de manière originale. L’une des constantes de la réception de Staël et de Sand en Pologne a été de les appréhender dans un même geste critique, comme si l’une ne pouvait être accueillie sans l’appui de l’autre. L’intérêt de cet ouvrage est de respecter cette approche : il examine, d’une part, comment la perception d’une complémentarité Staël-Sand est verbalisée dans les commentaires personnels des Polonaises, et, d’autre part, comment elle se traduit au sein même de leur production littéraire.

SOMMAIRE :

Avant-propos



Première partie : ouverture

La Pologne dans la pensée et l’œuvre de Mme de Staël et de George Sand

1. L’image de la Pologne en France à la fin du XVIIIIe siècle

2. Mme de Staël et la Pologne

3. George Sand et la Pologne

4. La Pologne dans la pensée comparatiste de Staël et de Sand



Deuxième partie : analyses littéraires comparées

Mme de Staël et George Sand : quelles réceptions en Pologne ?

1. État de la question

A) Récits de voyage au féminin en France et en Pologne

2. Voyage et écriture du voyage en Europe

3. Voyage et écriture du voyage en France et en Pologne : une activité genrée ?

4. Un voyage romantique au féminin : Dix années d’exil de Mme de Staël

5. Un voyage romantique au féminin : Lettres d’un voyageur de George Sand

6. Łucja Rautenstrauchowa héritière de Mme de Staël et de George Sand

B) Figures féminines dans les romans français et polonais

a. La figure de la femme artiste

7. Bildungsroman et Künstlerroman : définitions

8. Le roman de la femme artiste : Corinne ou l’Italie de Mme de Staël

9. Postérité en France du roman de la femme artiste : Consuelo de George Sand

10. Postérité en Pologne du roman de la femme artiste : Le Livre des souvenirs de Narcyza Żmichowska

b. La figure de la sorcière

11. Interprétations littéraires masculines de la figure de la sorcière

12. Interprétations littéraires féminines de la figure de la sorcière



Troisième partie : synthèse élargie

L’écriture féminine en France et en Pologne : contraintes et créativité

1. Une écriture féminine ?

2. Mme de Staël, George Sand et les femmes écrivains polonaises



Épilogue

Bibliographie

Index des noms propres

Table des matières