Corentin Lahouste et Myriam Watthee-Delmotte,

Yannick Haenel. La littérature pour absolu,

Hermann, collection "Vertige de la langue", 2020.

EAN13 : 9791037003133.

275 p., 30 €.

Avec un texte inédit et un entretien avec Yannick Haenel.

Yannick Haenel est une personnalité hors norme dans le paysage culturel. Son travail est une lutte pour faire une place à des valeurs souvent dénigrées : le besoin de sens, d’émerveillement, d’intériorité, de beauté, de désir ; il se démarque ansi du pessimisme qui plombe un bon nombre d’œuvres contemporaines. Il offre un exemple de réflexion constructive sur le rôle éthique et politique nécessaire de la littérature et de l’art face aux pages douloureuses qu’écrivent l'Histoire et l’actualité. Il fait entendre une voix qui, malgré le malheur, relance le droit à la vie avec gravité autant qu’avec humour. Son but : engager vers un « retour des temps désirables ». À aucun moment il n’est question de nier la noirceur, mais de perpétuellement « évoluer parmi les avalanches ». Yannick Haenel ne cesse ainsi de proclamer et de vivre la littérature comme un facteur d’énergie et une joie imprenable.

Avec les contributions de : Anne-Claire Bello, Bruno Blanckemann, Aude Bonord, Emmanuel Bouju, Cécile Châtelet, Gilles Collard, Valeria Gramigna, Stéphane Habib, Corentin Lahouste, Stéphane Massonet, Pierre Ouellet, Dominique Rabaté,Tiphaine Samoyault, Myriam Watthee-Delmotte.