Copies, écarts et variations dans la création contemporaine,

Céline Cadaureille et Anne Favier (dir.),

Paris, Hermann, 2020

319 p. — ISBN : 9791037001573.

Un volume collectif résultant d’un cycle de journées d’étude inscrit dans l’axe de recherche « l’œuvre multiple », du Laboratoire CIEREC de l’université de Lyon-Saint-Etienne.

Ce volume valorise une approche transdisciplinaire, en faisant se croiser les pratiques et les études de chercheurs théoriciens, d’artistes plasticiens, de designers, d’un musicien, d’une conservatrice du patrimoine et d’une juriste, à partir d'un questionnement sur l’acte de copier et de recopier, dans la création contemporaine.

Dès-lors, la répétition comme principe de création participe à analyser diverses modalités et procédures de reprise et de réactivation – de la reproduction la plus fidèle aux reformulations les plus distanciées, en passant par de multiples transferts et détours – dans les champs des arts plastiques, de la littérature, de la musicologie, du design, de la muséographie, ou encore des pratiques filmiques.

Table des matières

Introduction

par Céline Cadaureille et Anne Favier .............................................................. 5

PARTIE I

JOUER LA REPRODUCTION : DES OEUVRES

AU CONTACT

I. Contacts aveuglés. L’écart à l’œuvre dans les épreuves graphiques d’Éric Manigaud

par Anne Favier ........................................................................................................ 15

II. Reconduire l’aura au-delà de la reproductibilité

par Marie Kaya ......................................................................................................... 31

III. Didier Vermeiren : de la copie à l’œuvre

par Céline Cadaureille ........................................................................................... 41

IV. Le sens du multiple dans la gravure contemporaine

par Laurence Tuot ................................................................................................... 55

V. Copier à l’impossible. Le réemploi et la perte dans la pratique filmique de Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi

par Rodolphe Olcèse ................................................................................................. 69

VI. Emprunts d’œuvres préexistantes : la question du droit d’auteur

par Anne-Emmanuelle Kahn ............................................................................... 81

PARTIE II

REJOUER, DEPLACER : DIALOGUES ET REEMPLOIS

I. Réplique, remake et reprise

par Adrien Abline ..................................................................................................... 97

II. Le found footage comme forme de variabilité : le réemploi de l’archive cinématographique dans l’art contemporain

par Francesco Federici ......................................................................................... 111

III. Le déplacement du réel à travers l’esthétique du found footage et du remake dans les installations audiovisuelles de Candice Breitz

par Marie-Laure Delaporte ............................................................................... 125

IV. Covers et Citations, limites et transgressions d’un genre nouveau

par Stéphane Le Mercier ..................................................................................... 139

V. Rejouer le musée. Artistes conservateurs, artistes commissaires

par Lydie Rekow-Fond ........................................................................................ 151

VI. Conserver la Bulle six coques de Jean Maneval, entre traduction et trahison

par Agnès Lepicard ................................................................................................ 165

VII. Révérence et irrévérence du collage chez François Bon et Michel Houellebecq

par Frédéric Martin-Achard et Aude Laferrière ....................................... 179

PARTIE III

DEJOUER LE MODELE : VARIABILITE A L’OEUVRE

I. Le texte pluriel : la traduction entre copie, écart et variation

par Giuseppe Sofo .................................................................................................. 195

II. D’un médium l’autre : variations du même chez Bertrand Lavier et Simon Starling

par Damien Dion .................................................................................................. 211

III. Partitions suspendues, partitions étendues : écrire l’instabilité

par Frédéric Mathevet ......................................................................................... 223

IV. A LOUER et l’activation d’œuvres programmatiques. Quand l’interprétation accompagne la reprise

Entretien entre Émilie Parendeau et Anne Favier ................................. 239

V. Patrick Neu. La variation comme « réenchantement » du monde

par Laurence Gossart ............................................................................................ 255

VI. Les promesses du multiple dans la fabrique industrielle

par Gwenaëlle Bertrand et Maxime Favard .............................................. 271

VII. Variations autour des barbotines de porcelaine

par Anne Xiradakis et Céline Cadaureille .................................................. 291

Présentation des auteurs .................................................................................. 303

Liste des illustrations ......................................................................................... 309

Annexe. À propos de l’illustration de couverture .............................. 315