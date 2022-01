Poèmes

Constantin Cavafy

Traduction Ange S. Vlachos

Traduit et présenté par Ange S. Vlachos, ce recueil rassemble les 154 poèmes écrits par Constantin Cavafy. L’ensemble de son œuvre. Le célèbre poète grec nous emmène à travers eux en voyage, au sein de son art comme de son pays. Des Thermopyles à Sparte, d’Achille à Jason, c’est une bonne part de l’histoire, de la Grèce qui ressort au travers des pérégrinations littéraires de l’auteur, comme des vestiges du passé surgissant dans le présent.

« On a souvent tenté de définir Cavafy. Je suis contre les définitions surtout quand elles essayent d’épingler leur sujet, tel un insecte dans une vitrine, avec une étiquette à côté : hyménoptère, abdomen annelé de jaune et de noir… On a dit que Cavafy était le poète de la décadence, qu’il était révolutionnaire, exaltant l’homosexualité, qu’il était historique, romantique, stoïque, prosaïque, ironique, didactique. On n’a simplement pas voulu dire qu’il était un diamant à plusieurs facettes, reflétant, par des feux chaque fois différents et surprenants, la lumière qu’il recevait.

[…] Cavafy est le poète de la suggestion, dont l’intention est d’opérer par le charme, par des notes en sourdine, entrecoupées parfois d’éclats, afin de mieux imprégner l’âme de l’auditoire et de se l’attacher à jamais. »

Ange S. Vlachos, extrait de la préface

Nouvelle édition, augmentée d’une chronologie de la vie du poète.

2021 210 pages 148 x 210 mm ISBN 978-2-88955-050-0 20 € 28 CHF

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage…