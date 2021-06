Institut Catholique de Paris

Congrès 2021 de la Société Française d’Esthétique

et du Séminaire Européen d’Esthétique

18-19 juin 2021

Institut Catholique de Paris, 74 rue de Vaugirard, Paris 6e

Amphithéâtre René Rémond (bâtiment W)

L’EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE

La Société Française d’esthétique et le Séminaire Européen d’Esthétique ont décidé de coupler leurs congrès annuels respectifs. Ce congrès commun réunissant les membres des deux sociétés aura pour thème l’expérience esthétique, en s’intéressant plus particulièrement à ses reconfigurations contemporaines et à ses remises en cause.

PROGRAMME

Vendredi 18 juin 2021

9h15 – Ouverture du Congrès

9h30

Marianne Massin, Professeure d’Esthétique et de Philosophie de l’art à l’Université Paris IV (Sorbonne Université)

Paradoxes et renouveau de l'expérience esthétique dans l’art contemporain

10h

Maki Cappe, Doctorante en Philosophie de l’Art à l’Université Paris IV (Sorbonne Université)

Penser l’œuvre de l’installation : fragilité théorique et nécessité pratique du concept d’expérience esthétique

10h30

Christina Parapar, Doctorante à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

L’écoute post-moderne et la jouissance idéologique

11h

Discussion et pause

11h30

Biliana Vassileva, Danseuse et Maîtresse de conférences à l’Université de Lille

Constructing an Intercultural Aesthetic Perception of Dance Practices: a Comment on Research Creation Project “Drifting/À la derive”

12h

Jean-Baptiste Richard, Docteur en arts de l’Université Polytechnique Hauts-de-France

Inflexion contre réception dans les spectacles vivants

12h30

Discussion et pause déjeuner

14h30

Florence Pignarre, Professeure de philosophie et docteure en philosophie

De l’expérience esthétique à l’expérience diffractée. La reconfiguration de l’expérience esthétique dans les mises en scène faisant intervenir les nouvelles technologies

15h

Alice Barale, Chercheuse postdoctorale à l’Université de Milan

Latent Spaces: AI Art and Aesthetic Experience

15h30

Alice Dupas, Professeure agrégée de philosophie, ATER en philosophie à l’ENS de Lyon

Pourquoi il faut redéfinir, plutôt que renoncer à, l’expérience esthétique

16h

Discussion et pause

16h30

Bruno Trentini, Maître de conférences en Philosophie de l’art à l’Université de Loraine

L’expérience esthétique : un lien entre catégories esthétiques et singularités artistiques

17h

Guillaume Schuppert, Docteur en philosophie de l’Université de Lorraine

L’expérience esthétique après Goodman : deux héritiers français

17h30

Discussion

Samedi 19 juin 2021

9h

Charles Bobant, Professeur agrégé de philosophie, Docteur en philosophie, Directeur de programme au Collège international de philosophie

Expérience esthétique et phénoménologie

9h30

Circé Furtwängler, Agrégée de philosophie, Doctorante contractuelle à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

Mikel Dufrenne lecteur de l’esthétique française : des catégories esthétiques aux a priori affectifs

10h

Germana Alberti, Professeure de philosophie et d’histoire, doctorante en esthétique à l’Université de Rome Tor Vergata et à l’Université de Liège

Une théorie de l’expérience esthétique doit-elle être anti réaliste et désocialisée ? Une réponse à partir de l’esthétique de Mikel Dufrenne

10h30

Discussion et pause

11h

Rodolphe Olcèse, Maître de conférences en Esthétique et Science de l’art à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne

L’épreuve de l’art. L’expérience esthétique, opérateur de manifestation existentielle

11h30

Claude Smith, Professeur de philosophie et Docteur en philosophie

Sur l'opposition de l'expérimentation à l'expérience dans l'esthétique de Lyotard

12h

Edoardo Toffoletto, Doctorant en Musique, Histoire et société (CRAL/EHESS) et Artin Bassiri- Tabrizi, Doctorant en philosophie à l’Université Paris IV (Sorbonne Université)

Dérive à partir de Lyotard et List. Pour une économie générale de l’esthétique

12h30

Discussion et pause déjeuner

14h30

Claudio Rozzoni, Senior Assistant Professor d’Esthétique à l’Université de Milan

Aesthetic Experience as Value-Taking

15h

Maddalena Mazzocut-Mis, Professeure d’esthétique et d’esthétique du spectacle à l’Université de Milan

Les émotions négatives et les émotions pures dans l’expérience esthétique

15h30

Isabelle Rieusset-Lemarié, Maîtresse de conférences en Esthétique et Science de l’art à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

L’esthétique vitale

16h

Discussion et pause

17h Table ronde des membres du Séminaire européen d’esthétique

Expérience esthétique et expérience artistique

Maud Pouradier (Maîtresse de conférences à l’U. de Caen), modératrice, Danielle Lories, Professeure de Philosophie de l’art à l’Université de Louvain-la-Neuve (Belgique), Maddalena Mazzocut-Mis, Professeure d’Esthétique et d’Esthétique du spectacle à l’Université de Milan (Italie), Maria-Filomena Molder (Professeure d’Esthétique à l’Université nouvelle de Lisbonne (Portugal), Claudio Rozzoni, Senior Assistant Professor en Esthétique à l’Université de Milan (Italie), Anne-Elisabeth Sejten, Professeure de Philosophie de l’art à l’Université de Roskilde (Danemark), Salvador Rubio Marco, Professeur d’Esthétique et de Théorie des arts à l’Université de Murcia (Espagne), Carole Talon-Hugon, Professeure à l’Université Paris-Est Créteil.

18h

Conclusion du congrès et annonces concernant les prochaines activités de la Société française d’esthétique

*

Congrès organisé avec le soutien de l’ICP.