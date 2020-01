Confluences mythologiques : au carrefour de l'espace et du temps. L’imaginaire géographique (Reims)

Université de Reims Champagne-Ardenne, Maison des Sciences humaines (bât. 13)

Confluences mythologiques : au carrefour de l'espace et du temps. L’imaginaire géographique

Journée d'étude,

Université de Reims Champagne-Ardenne,

6 février 2020

Les travaux de cette journée d'étude s'inscrivent dans le cadre de notre séminaire "Grandes et Petites Mythologies". Une confluence particulièrement féconde de la Grande et de la Petite Mythologie s’ancre dans l’espace, voire le temps ; la toponymie, qui connaît des villages comme Saint-Mercure ou encore Saint-Abraham en est un témoin vivant. La montagne, l’île, Rome, Babel, le Septentrion, l’Autre Monde, le Paradis… - autant de lieux évocateurs qui ont depuis toujours offert une hospitalité généreuse à l’imaginaire issu des sphères olympiennes comme des traditions populaires qui les ont investis avec bonheur, profusion et constance.

Programme :

9h : Accueil

9h15: Thomas Nicklas (URCA/CIRLEP) : « Entre Schierke et Elend. La localisation de la Nuit de Walpurgis de Goethe: entre toponymie, histoire et mythologie».

10h : Jean-Marie Fritz (Université de Bourgogne), « Une utopie sexuelle et politique : les Iles mâle et femelle chez Marco Polo ».

10h45 : Myriam White-Le Goff (Université de l’Artois), « Les différentes traditions autour du Purgatoire de saint Patrick ».

11H30 : Denis Hüe (Université de Rennes 2), « Catabases et enfondrements ».

12h15- 14h : PAUSE DÉJEUNER

14h : Marie-Dominique Leclerc (URCA/CRIMEL), « Pérégrinations géographiques et calendaires du Juif errant »

14h45 : Flore Verdon (URCA/CRIMEL), « L'imaginaire du royaume arthurien dans les romans de Chrétien de Troyes : temps et espace mythique au carrefour de l'eutopie narrative. »

15h30 : Olena Picciocchi (Université de Corte), « La Montagne Noire des Carpates d’Ukraine ».

16h15 : Yann Calbérac (URCA/HABITER/CRIMEL), « Alice au Pays des merveilles – de l’autre côté du miroir. Quand un mythe déplie l’espace ». Via Skipe du Canada