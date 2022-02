Édition et préface de Laura El Makki et Nathalie Wolff

Habile, Condorcet met en lumière les contradictions d’une Révolution qui, tout en souhaitant faire table rase du passé, le prolonge irrémédiablement. Il croit aux capacités des femmes à participer à la chose publique. Et il pose bientôt la question inhérente à celle, première, du droit de cité : à quoi servirait le droit de vote s’il était octroyé à des femmes privées du savoir et des moyens d’accéder à la raison critique ?

Penseur des Lumières, Condorcet (1743-1794), non loin d’Olympe de Gouges, ouvre dans ces quatre textes méconnus la voie d’un féminisme particulièrement exigeant et plaide pour une émancipation intellectuelle de toutes et tous. Il y déplie aussi la profondeur singulière du lien père-fille dans une lettre remarquable de finesse et de sensibilité.

