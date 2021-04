Commentaire Vulgate des Métamorphoses d’Ovide Livres I-V

édition de Frank T. Coulson et Piero Andrea Martina

traduction de Piero Andrea Martina et Clara Wille

traducteur adjoint : Maurizio Busca

sous la responsabilité éditoriale de Richard Trachsler

Paris, Classiques Garnier, coll. Textes littéraires du Moyen Âge, 2021

EAN : 9782406107293

822 pages

49 €

Cet ouvrage propose la première édition et traduction française du commentaire latin dit « Vulgate » des Métamorphoses (Livres I à V). Il donne accès à de précieuses informations sur la compréhension et l’utilisation d’Ovide par les magistri du Moyen Âge (gloses linguistiques, mythologiques et « scientifiques », morales et allégoriques).

