"Bal tragique à Colombey", titrait Libération à la mort du général De Gaulle qui avait ses habitudes dans ce village de la Haute-Marne. Aurélie Chenot vient nous apprendre que Colombey-les-deux-Eglises a été le lieu d'une tout autre fête, et que La Boisserie est entrée dans l'Histoire dès les années 20 : un couple d’Américains, Eugene et Maria Jolas, y avaient élu résidence, pour fonder une revue littéraire internationale, transition, qui publia entre autres, et en feuilleton, l'inénarrable Finnegans Wake de James Joyce. C’est l’histoire de cette étonnante revue et l’aventure de ce couple que raconte Aurélie Chenot dans Colombey est une fête (éd. Inculte). Ou comment un couple d’écrivains et traducteurs passionnés choisirent de s’isoler dans le Grand Est pour travailler à un projet éditorial sans précédent, qui attira toute une galaxie d’écrivains et d’artistes : Gertrude Stein, Marcel Jouhandeau, Desnos, Gide, Soupault, Max Ernst, Marcel Duchamp, Calder…

(Eugène Jolas et James Joyce corrigeant "Finnegan's Wake", 1938, ©Gisèle Freund)