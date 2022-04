Près de quatre siècles après la condamnation de Galilée, le débat public sur le thème de la science et de la religion semble toujours polarisé par deux extrêmes. D’un côté, le délire créationniste, qui entend nier certains acquis incontournables de la science, au nom d’une lecture fondamentaliste. De l’autre, le retentissement médiatique d’ouvrages de certains scientifiques qui entendent prouver la non-existence de Dieu à l’aide d’arguments scientifiques. Pourtant, ces positions sont assez marginales dans les deux camps. Le piège de ces approches reste la confusion entre la démarche scientifique d’une part, et la démarche religieuse d’autre part. Si l’on admet cette distinction, peut-on affirmer pour autant qu’il n’existe pas de dialogue possible entre science et religion? Et de manière plus large, entre une vision scientifique et une conception spirituelle de l’homme et du monde ?

Deux tables rondes se succèderont :

14h-16h - Croire et connaître • Science et religion dans la philosophie d’Auguste Comte, par Annie Petit, professeure émérite de philosophie – Université Paul-Valéry de Montpellier. • Albert Einstein : religion cosmique et science moderne, par Lydia Jaeger, physicienne et théologienne, professeure et directrice des études à l’Institut Biblique de Nogent, associée de recherche au St Edmund’s College, Université de Cambridge. • Max Weber : penser le désenchantement du monde et une sociologie des religions, par Laurent Fleury, professeur de sociologie, directeur des Masters « Politiques culturelles » et « Sciences sociales » – Université Paris VII - Diderot.

16h30-18h30 - Science et spiritualité : une dualité universelle ? • La science en pays d’Islam, par Ahmed Djebbar, professeur émérite de l’Université Lille 1 et chercheur en histoire des sciences. • Place de la science dans la spiritualité chinoise, par Eulalie Steens, sinologue. • Religion et intelligence artificielle, par Joffrey Becker, anthropologue affilié au Laboratoire d’Anthropologie Sociale.