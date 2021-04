UPEC

LES ÉCRITS CONFINÉS : CRÉER, AFFICHER, DIFFUSER

Université d’été

Ateliers du 4 au 18 juin 2021

Colloque les 28 et 29 juin 2021

Colloque organisé avec le soutien des laboratoires CÉDITEC (Centre d'Étude des Discours, Images, Textes, Écrits, Communications, EA 3119) et LIS (Lettres, Idées, Savoirs, EA 4395) et des trois axes stratégiques de l’Université Paris-Est Créteil : « Transformations, inégalités, résistances », « Francophonies et Plurilinguismes » et « Numérique : sciences et pratiques » (BQ-ER 2021).

Organisatrices et responsables scientifiques

Rossana de Angelis (CÉDITEC)

Agathe Cormier (CÉDITEC)

Sylvie Ducas (LIS)

Contacts

Descriptif

Cette université d’été s’inscrit dans la continuité du programme de recherche « Les écritures confinées » né de la crise sanitaire de la Covid-19 et mené au sein des laboratoires du CÉDITEC et du LIS de l’UPEC.

La première partie du projet a pris la forme d’un séminaire de recherche en ligne, partagé par des étudiants et des chercheurs du monde entier : l’ambition était de considérer les écritures confinées à la fois comme objet de recherche et réponses individuelles ou collectives aux restrictions et aux violences de l’enfermement.

Le partage d’expérience dans des aires géographiques variées et les situations de confinement très différentes (matérielles, techniques, politiques, sociétales, culturelles) font la richesse et le caractère inédit de cette expérience collective.

L’originalité de cette université d’été réside dans la place de choix qu’elle entend faire à la pluralité des supports et des écrits (imprimés, numériques, urbains), aux acteurs du livre frappés de plein fouet par la crise et au dialogue entre écrivains et amateurs.

Modalités de participation

L’université d’été LES ÉCRITS CONFINÉS : CRÉER, AFFICHER, DIFFUSER est ouverte aux étudiants et étudiantes, chercheurs et chercheuses qui manifestent leur intérêt pour ce corpus d’écrits. Le colloque se déroulera le lundi 28 et le mardi 29 juin 2021 et sera précédé de trois ateliers préparatoires les vendredis 4, 11 et 18 juin 2021.

Le colloque et les ateliers auront lieu en ligne via la plateforme Zoom.

Le choix d’un colloque à distance n’est pas anodin : il tient aussi d’une volonté de construire la réflexion scientifique en vivant du dedans les conditions de production, diffusion, communication — orale et écrite — qui sont celles de l’objet étudié lui-même.

Une attestation de présence peut être délivrée par les organisatrices sur demande.

Modalités d’inscription

Pour s’inscrire il suffit d’envoyer un message à lesecritsconfines@gmail.com en mentionnant les informations suivantes : nom, prénom, statut, courriel, affiliation, en précisant si vous souhaitez vous inscrire à la totalité de l’école d’été (ateliers + colloque) ou seulement au colloque.

L’inscription permettra de recevoir les informations pratiques sur les modalités de connexion aux séances.

Date limite d’inscription

Lundi 31 mai : pour ateliers et colloque

Jeudi 24 juin : pour le colloque

***

Lundi 28 juin 2021

Littératures, philosophie et enfermement

9h

Discours d’ouverture de Rossana de Angelis et Sylvie Ducas

9h30-10h30

Sylvie Ducas (LIS, UPEC), Écritures de la catastrophe carcérale

Entretien avec Frédéric Aribit, Et vous m’avez parlé de Garry Davis (éditions Anne Carrière, 2020) ; Valentine Cuny-Le Callet, Le monde dans 5 m2 (éditions Stock, 2020) ; Jean-Pierre Marongiu, Aussi noire que soit ma nuit, je reviendrai vers toi (éditions Les Nouveaux Auteurs, 2020)

10h30-11h

débat

11h-11h45

Jean-Christophe Boudet (créateur de la revue Du9), La bande dessinée confinée pour s’évader

11h45-12h30

Rossana de Angelis (CÉDITEC, UPEC), Écrits de philosophes confinés. Entretien avec Felice Cimatti (UNICAL)

12h30-13h

débat

13-15h

pause déjeuner

Publier et diffuser en confinement

15h-17h

Table ronde animée par Rossana de Angelis et Sylvie Ducas

Avec la participation de :

Pierre Banos, éditeur, directeur des Éditions théâtrales

Marie-Rose Guarnieri, libraire, Librairie des Abbesses

William Jouve, conservateur des bibliothèques, directeur des médiathèques de Stains

Sophie Casquain, journaliste et écrivaine

Frédéric Aribit, écrivain

Jean-Pierre Marongiu, écrivain

17h-18h

débat

Mardi 29 juin 2021

Écrits urbains en confinement

9h30-10h

Discours d’ouverture d’Agathe Cormier

10h-10h45

Eve Vayssière (Université d’Angers), Écritures confinées en contexte urbain

10h45-11h30

Sarah Gensburger (ISP/CNRS) & Marta Severo (Dicen-IDF/Université Paris Nanterre) , Présentation du projet « Vitrines en confinement »

11h30-12h15

Agathe Cormier (CÉDITEC, UPEC), Se comporter en confiné : supports de communications institutionnelles

12h15-12h30

débat

12h30-14h

pause déjeuner

Écritures d’amateurs confinés

14h-15h

Nisrine Ojeil (chargée de cours, Université Saint Joseph de Beyrouth), Un atelier d’écriture sur WhatsApp en période de confinement

15h-15h30

débat

15h30-16h30

Sylvie Ducas (LIS, UPEC) et Rossana de Angelis (CÉDITEC, UPEC), « Vivre et penser le confinement » : les journaux numériques de confinement des étudiants du Master Recherche Littératures, Discours, Francophonies de l’UPEC

16h30-17h

débat

17h-18h

Rossana de Angelis (UPEC), « Récits d’intérieur » : l’atelier d’écriture créative des étudiants de Médiation culturelle de l’UPEC

18h-18h30

débat

Clôture du colloque