Migrations et identités dans l’Europe humaniste



10-11 mars 2022



Organisé par le CSLF (Paris Nanterre), EHIC (Université de Limoges) et l'Association des Amis d'Agrippa d'Aubigné

La Renaissance est une période où des raisons variées occasionnent des déplacements, qu’ils soient négatifs (conséquences des persécutions ou bannissements), ou au contraire marqués du sceau de l’espoir d’un monde nouveau et de l’aventure ; qu’ils soient politiques, diplomatiques, médicaux, commerciaux, définitifs ou passagers. C’est le lien entre l’écriture et ces situations pratiques qui nous intéressera. À partir de l'exemple d'Aubigné quittant la France pour Genève en 1620, l'interrogation portera sur les reconfigurations identitaires suscitées par les déplacements des humanistes à l'étranger, en s'interrogeant sur la fortune de l'idée cosmopolite (ses expressions, ses diverses motivations, sa portée souvent sélective…) et sur les diverses trajectoires spirituelles qu’ont pu occasionner ces déplacements géographiques.

Programme



Jeudi 10 mars 2022

10h15-12h : accueil et conférence introductive



10h15 : accueil des participants



10h30 : Ouverture du colloque par Guillaume Peureux (directeur du CSLF). Introduction par Mathilde Bernard, Thibault Catel, Antoinette Gimaret et Mathieu de La Gorce



11h-12h : Marie-Madeleine Fragonard (Université Paris 3 Sorbonne nouvelle), « Aubigné et l’exil : de trois manières au moins de raconter l’histoire »



14h-17h15 : Cosmopolitisme, identités et langue.



Présidence : Julien Goeury (Sorbonne université)



14h-14h30 : Dorine Rouiller (Université d’Oxford), « Érasme, citoyen du monde »



14h30-15h00 : Élisabeth Schneikert (Université Strasbourg 2), « Le cosmopolitisme de Montaigne va-t-il de soi ? »



Présidence : Véronique Ferrer (Université Paris Nanterre)



15h45-16h15 : Nadia Cernogora (Université Paris Nanterre), « Clément Marot et l’exil linguistique »



16h15-16h45 : Alisa van de Haar (Université de Leyde), « Le français, langue cosmopolite ? Les identités multilingues des migrants néerlandais du XVIe siècle »



Vendredi 11 mars 2022



09h00-12h30 : Circulation et itinéraires spirituels.



Présidence : Grégoire Holtz (Université de Versailles-Saint-Quentin)



09h15-09h45 : Nicolas Fornerod (Université de Genève), « "Un pseaume d’un costé et un breviaire de l’autre" : l’itinéraire de Charles Deschamps en quête d’Églises »



09h45-10h15 : Émilie Picherot (Université de Lille / IUF), « De l’altérité à l’altération : intégration des modifications liées à l’expérience du voyage par Nicolas Clénard, humaniste arabisant »



Présidence : Carole Boidin (Université Paris Nanterre)



11h-11h30 : Albrecht Burkardt (Université de Limoges), « Vocation cosmopolite, appartenance confessionnelle et identité nationale chez les adeptes du Grand Tour à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle ».



11h30-12h : Daniela Solfaroli Camillocci (Université de Genève),« L’épreuve du départ. Critiques et miroir du voyage dans la culture de la Réforme d’expression française, environ 1550-1630. »



14h-15h30: Transpositions, adaptations. Présidence : Gilbert Schrenck (Université de Strasbourg)



14h-14h30 : Élisabeth Rothmund (Sorbonne université), « Les migrations huguenotes à Heidelberg »



14h30-15h : Elsa Kammerer (Université Paris 8), « Publier pour les huguenots de Strasbourg ? Une adaptation méconnue de la vie de Jésus Christ de Robert Arnauld d’Andilly par Johann Michael Moscherosch (1646) »



15h-15h30 : discussion