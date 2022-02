Adresse : Paris & Poitiers

COLLOQUE INTERNATIONAL



La Péniche Opéra (1982-2015)



Paris et Poitiers, 4-9 AVRIL 2022







Comité d’honneur Mathias Auclair (Bibliothèque nationale de France),Vincent Bouchot (compositeur), Daniel Buren (plasticien, scénographe), Graciane Finzi (compositrice), Mireille Larroche (metteur en scène, directrice de la Péniche Opéra)



Comité scientifique Cécile Auzolle (Poitiers), Guillaume Bourgeois (Poitiers), Gilles Demonet (Sorbonne), Sylvie Douche (Sorbonne), Catherine Treilhou-Balaudé (Sorbonne Nouvelle), Daniel Urrutiaguer (Sorbonne Nouvelle)







PROGRAMME



LUNDI 4 AVRIL 2022



PÉNICHE ADÉLAÏDE, QUAI DE LA SEINE, PARIS XIXe



17h Lancement de la semaine « Péniche Opéra », rencontre du public avec Mireille Larroche et quelques membres fondateurs de la Péniche Opéra : Christophe Crapez…



18h Générale publique du spectacle Variations autour d’une barque



19h30 Buffet festif de lancement du colloque







MARDI 5 AVRIL 2022



SORBONNE, 1, RUE VICTOR COUSIN PARIS Ve, SALLE DES ACTES



La Péniche-Opéra au miroir de son époque



10h Introduction du colloque : Cécile Auzolle, Gilles Demonet, Catherine Treilhou-Balaudé



Présidence : Sylvie Douche



10h15 Conférence inaugurale : Damien Schoevaert, Université Paris-Saclay, « La science à bord de la Péniche Opéra. Le pop-up marionnettique »



10h45 Thomas Niel, Sorbonne Université, « La Péniche Opéra (1982-2015) : un modèle original de démocratisation lyrique »



11h15 PAUSE



11h30 Olivier Class, Labex GREAM, Université Marc Bloch de Strasbourg, « La Péniche Opéra, une réponse aux critiques des compositeurs de l’avant-garde vis-à-vis de l’opéra ? À la recherche d’un lieu alternatif »



12h Marion Coste, Université de Cergy-Pontoise, « Les résidences de la Péniche Opéra : une volonté de démocratisation du théâtre lyrique »



12h 45 DÉJEUNER



Présidence : Gilles Demonet



14h30 Olivier Lazzarotti, Université de Picardie, « La Péniche Opéra : le monde d’un lieu »



15h Thierry Sauzeau, Criham, Université de Poitiers, « Géohistoire de l’itinérance d’une entreprise culturelle décentralisée »



15h 30 PAUSE



15h45 Augustin Braud/Thomas Bottini, IReMus : présentation de la base de données



16h30 FIN DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE



PÉNICHE ADÉLAÏDE, QUAI DE LA SEINE, PARIS XIXe



19h Spectacle Variations autour d’une barque

MERCREDI 6 AVRIL 2022



MAISON DE LA RECHERCHE DE LA SORBONNE-NOUVELLE, 4 RUE DES IRLANDAIS, PARIS Ve, SALLE ATHÉNA



La Péniche Opéra, espace d’expérimentation artistique



Présidence : Daniel Urrutiaguer



9h45 Cécile Auzolle, Criham, Université de Poitiers et IReMus, « La Péniche Opéra et Radio France : dans l’effervescence de l’avant-garde »



10h15 Clara Roupie, IRET, Sorbonne-Nouvelle, « L’adaptabilité de la compagnie Péniche Opéra sur la pensée dramaturgique (1982-2015) »



10h45 Aude Ameille, CRLC, Sorbonne Université, « Les créations d’opéras adaptant des œuvres littéraires »



11h 15 PAUSE



11h30 Table ronde animée par Catherine Treilhou-Balaudé, IRET, Sorbonne-Nouvelle, « Scène, décors et costumes » : Danièle Barraud, Daniel Buren, Alexandre Heyraud, Alain Patiès, Michel Ronvaux.



12h 45 DÉJEUNER



14h15 Présentation des travaux de master, animée par Cécile Auzolle : Valentin Gauthier, U. Brest (les tournées), Sarah Hamon, U. Poitiers (les costumes), Busra Kulakli, PSU (portrait de Mireille Larroche).



15h PAUSE



15h 15 Table ronde animée par Judith le Blanc, CEREdI, Université de Rouen, « La Péniche Opéra, creuset et laboratoire du renouveau baroque en France » : Béatrice Cramoix, Christophe Crapez, Mireille Larroche, Florence Malgloire, Dominique Visse.



16h 45 FIN DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE



PÉNICHE ADÉLAÏDE, QUAI DE LA SEINE, PARIS XIXe



18h Spectacle Variations autour d’une barque







JEUDI 7 AVRIL 2022



UNIVERSITÉ DE POITIERS, BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE MICHEL FOUCAULT, 8 RUE RENÉ DESCARTES, POITIERS



16h30 Inauguration de l’exposition « La Péniche Opéra, quarante ans de musique et de théâtre à la rencontre de tous les publics », avec un mini concert des étudiants de Poitiers



PAVILLON UNIVERSITAIRE MUSIQUE ET DANSE, 15 RUE GUILLAUME VII LE TROUBADOUR, POITIERS – AUDITORIUM



18h30 Spectacle Variations autour d’une barque



20h Buffet festif







VENDREDI 8 AVRIL 2022



PAVILLON UNIVERSITAIRE MUSIQUE ET DANSE, 15 RUE GUILLAUME VII LE TROUBADOUR, POITIERS – AUDITORIUM



La Péniche Opéra au cœur des débats musicaux



Présidence : Isabelle His



10h Etienne Kippelen, Université d’Aix-en-Provence, « La Péniche Opéra entre chanson française et musique contemporaine »



10h30 Karyna Zybina, Université Paris-Lodron-Salzbourg, « L’oca del Cairo à la française : W.A. Mozart’s opera fragments in Paris (1867-2006) », conférence illustrée par des extraits musicaux chantés en direct par



11h Irène Bourdat, IReMus, Sorbonne-Université, « Les nouvelles vocalités dans le théâtre musical, à travers Opéra Louffe et Actualités »



11h 30 PAUSE



Présidence : Augustin Braud



11h45 Massimiliano Ottocento, Criham/Université de Rome, « La Péniche Opéra : une scène ouverte ? le cas d’Isabelle Aboulker »



12h15 Andriana Soulele, Criham/IReMus, Université de Poitiers, « Alexandros Markéas à la Péniche Opéra : un regard particulier sur Outsider (2008) »



12h 45 DÉJEUNER



Présidence : Etienne Kippelen



14h30 Isabelle His, Criham/IReMus, Université de Poitiers, « De La Barca à la péniche : les spectacles de l’Ensemble Clément Janequin »



15h Maxime Margollé, Université Norvégienne de Sciences et de Technologie, « Nina et les comédiens ambulants : un regard sur le Bicentenaire de la Révolution »



15h30 Augustin Braud, Criham, Université de Poitiers : « La question d’une esthétique "Péniche-Opéra" »



16h 15 DÉBATS ET CLÔTURE DU COLLOQUE



18h Spectacle Variations autour d’une barque







SAMEDI 9 AVRIL 2022



PÉNICHE ADÉLAÏDE, QUAI DE LA SEINE, PARIS XIXe



10h-17h Navigation conviviale, poétique et musicale



18h Mini concert des étudiants parisiens



19h Buffet festif de clôture du colloque